вчера, 15:00
К берегам Кубани движется огромное пятно из 900 тонн мазута
О новых выбросах предупреждали экологи, но никто не ждал этого осенью.
«900 тонн уже идет к берегам Темрюка. Вот и всё. Такое время у нас. Можно говорить по-разному, можно искать крайних, виноватых… Можно. Но не нужно. Потому что 900 тонн мазута идет к берегам Тамани», — заявил на очередном заседании ЗСК 23 октября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
По его словам, для уборки мазута будет задействован резервный фонд края, — пишет портал 93.ru.
Ранее губернатор Михаил Развожаев рассказал, что на нескольких пляжах Северной стороны Севастополя появились точечные пятна мазута. Нефтепродукты обнаружили и на пляжах Анапы.
В Анапе для защиты от возможных выбросов нефтепродуктов во время штормов в осенне-зимний период восстанавливают защитный вал. Уже готово 9 км сооружения. К работе приступили в ночь с 22 на 23 октября. Всего вал сделают на протяжении не менее 13 км — вдоль основных пляжей курорта, — сообщает Оперштаб Кубани.
Задача конструкции — защитить территории пляжей если разыграется шторм и море выбросит на берег мазут. Превентивные меры приняли в том числе после изучения снимков со спутника, которые зафиксировали в море пятно. Предположительно, оно может быть скоплением нефтепродуктов, — говорится в Телеграм-канале Оперштаба.
В декабре 2024 года потерпели крушения два танкера: «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В акватории Черного моря произошел значительный разлив нефтепродуктов. Согласно информации от экстренных служб, на борту судов находилось приблизительно 9,2 тысячи тонн мазута.
Во время шторма в Керченском проливе в декабре 2024 года танкеры получили пробоины и разломились на части. На борту находились 27 членов экипажей — один человек погиб, остальных спасли. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн мазута, площадь загрязнения достигла 400 квадратных километров, затронув берега Краснодарского края и Крыма. Наиболее пострадали пляжи Анапы и Тамани.
Причиной катастрофы стали технические ограничения затонувших танкеров класса «река-море», их большой возраст (корабли были построены в 1969 и 1973 годах), перегрузка портов и сильный шторм с волнами до девяти метров.
Сразу после катастрофы на побережье начали работать волонтеры, МЧС и региональные службы. Люди очищали пляжи сначала подручными средствами, потом с помощью техники.
21 марта Минтранс заявлял, что будет четыре этапа по утилизации затонувших фрагментов танкеров. На первом этапе срезали выступающие элементы конструкций и поднимут их на поверхность. На втором затонувшие фрагменты хотели оградить защитными коффердамами на глубине до 20 метров — это своеобразные саркофаги для предотвращения дальнейших разливов мазута.
Всего таких конструкций планировалось три — по одной на фрагмент. Каждая весит более 1,5 тысячи тонн. По данным Правительства РФ на 10 октября, завершились только работы по погружению свай в месте установки коффердамов. То есть к третьему этапу еще не приступили.
Главные работы по песчаным защитным валам на побережье закончились в июле. Тогда же продолжали очистку пляжей с использованием спецтехники. Механизированные работы велись на нескольких участках одновременно, и на тот момент было очищено уже 8,5 километров береговой линии.
