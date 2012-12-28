«Аферист из Тиндер» по-липецки: женщина год содержала мужчину, а потом в суде потребовала вернуть деньги
В Соцфонде рассказали о повышении пенсий в 2026 году
Страховые пенсии будут проиндексированы для 38 млн россиян. Индексация запланирована выше уровня инфляции — на 7,6%.
«Повышение страховых пенсий в 2026 году коснется выплат более 38 млн человек. Таким образом, в результате средний размер страховой пенсии по старости увеличится на 1,9 тыс. рублей и превысит 27 тыс. рублей», — рассказал он.
По его словам, индексация будет осуществляться с 1 января 2026 года и составит 7,6%, что выше уровня инфляции (6,8%).
Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова 21 октября рассказала, что в 2026 году минимальная страховая пенсия по старости будет равна 14 287 рублям. Страховая пенсия — это наиболее распространенный вид пенсионного обеспечения, который выплачивается по достижении пенсионного возраста, при инвалидности или в случае потери кормильца.
