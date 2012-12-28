«Аферист из Тиндер» по-липецки: женщина год содержала мужчину, а потом в суде потребовала вернуть деньги
В результате атаки БПЛА на Воронежскую область повреждены восемь частных домов
Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО в девяти районах и одном городском округе Воронежской области был обнаружен и уничтожен 21 беспилотный летательный аппарат.
«В одном из сел повреждены восемь частных домов: в них нарушено остекление, посечены фасады и кровли», — говорится в сообщении.
По его словам, в одном из домов возник пожар на кровле, который был оперативно ликвидирован. Также в результате происшествия пострадали четыре автомобиля. Оценка ущерба в настоящее время продолжается.
Гусев уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших в результате атаки нет.
Ранее в этот же день губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что в результате атаки беспилотников на село Новые Юрковичи Климовского района погибла женщина. Он выразил родным и близким погибшей соболезнования и сообщил, что им будет оказана вся необходимая поддержка и материальная помощь.
