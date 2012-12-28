«Аферист из Тиндер» по-липецки: женщина год содержала мужчину, а потом в суде потребовала вернуть деньги
сегодня, 11:50
Губернатор Челябинской области объявил 24 октября Днем траура после трагедии в Копейске
Учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовано отменить развлекательные мероприятия.
«На всей территории региона будут приспущены флаги. Учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовано отменить развлекательные мероприятия», — написал он в своем официальном Телеграм-канале.
Он также выразил соболезнования близким погибших.
«Скорбим вместе с семьями погибших. Заботимся о пострадавших», — добавил губернатор.
Ранее стало известно, что количество жертв в результате взрыва на предприятии в Копейске увеличилось до десяти.
«Подтверждена гибель десяти человек. Продолжаются поисковые работы», — написал глава региона в своём Telegram-канале.
Пятеро пострадавших госпитализированы, их состояние оценивается как стабильно тяжёлое.
Накануне вечером стало известно о взрыве на одном из предприятий Копейска. Возбуждено дело о нарушении требований безопасности.
