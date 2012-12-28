Все новости
В России
134
сегодня, 11:50

Губернатор Челябинской области объявил 24 октября Днем траура после трагедии в Копейске

Учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовано отменить развлекательные мероприятия.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что в связи с трагедией в Копейском городском округе 24 октября в регионе будет объявлен днём траура.

«На всей территории региона будут приспущены флаги. Учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовано отменить развлекательные мероприятия», — написал он в своем официальном Телеграм-канале.

Он также выразил соболезнования близким погибших.

«Скорбим вместе с семьями погибших. Заботимся о пострадавших», — добавил губернатор.

Ранее стало известно, что количество жертв в результате взрыва на предприятии в Копейске увеличилось до десяти.

«Подтверждена гибель десяти человек. Продолжаются поисковые работы», — написал глава региона в своём Telegram-канале.

Пятеро пострадавших госпитализированы, их состояние оценивается как стабильно тяжёлое.

Накануне вечером стало известно о взрыве на одном из предприятий Копейска. Возбуждено дело о нарушении требований безопасности.
