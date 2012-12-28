Комбайн ACROS 595 Plus – курс на высокий урожай

Мир сельского хозяйства меняется буквально на глазах: технологии шагают вперед и влияют на результат работы аграриев. Чтобы справиться с тяжелыми работами, на помощь людям приходит надежная и мощная техника. Универсальный комбайн компании Ростсельмаш ACROS 595 Plus – это производительный и выносливый труженик способный убрать любые зерновые колосовые и зернобобовые культуры, от ранних зерновых до кукурузы и подсолнечника.

Для обработки 1200 га хозяйства ООО «Нива» в Долгоруковском районе его директор Анатолий Мареев второй сезон использует комбайн ACROS 595 Plus. Он пояснил – критериями выбора стали надежность техники, поддержка сервисной службы и отзывы комбайнеров других хозяйств.

- Наше частное хозяйство существует с 2004 года. Основные культуры, которые выращиваем сегодня на 1200 гектарах – это ячмень, пшеница, подсолнечник. И два сезона в уборке нам помогал новый комбайн ACROS 595 Plus. К агромашине вместе с обычной жаткой сразу взяли специальную, подсолнечную.

Комбайн от Ростсельмаш директор хозяйства «Нива» впервые увидел на полях других аграриев. Пообщался с комбайнерами, удобно ли им работать на этой технике. И принял решение – взять такую же машину для работы на своих полях.

За время эксплуатации новая техника оставила хорошее впечатление: производительный комбайн, мощный, качественный и надежный. Уборочная страда – это всегда риски, идеальных условий здесь не бывает, аграрии когда больше, когда меньше, но зависят от погоды. Однако комбайну от Ростсельмаш оказались по силам любые вызовы природы, без потери производительности работает и на влажном, и на сухом зерне. А необходимые настройки система регулирует автоматически – здесь установлены электронные системы, что повышает качество уборки.

Поле в хозяйстве не маленькое, но комбайн справляется со всеми задачами, отмечает Анатолий Мареев.





- Эта техника адаптирована к различным условиям эксплуатации и помогает собирать урожай с минимальными потерями – у ACROS 595 Plus все «заточено» под мощную подачу. При том, что во время страды машина работает практически в круглосуточном режиме. Так, после уборки зерновых поменяли жатку и перешли на сбор подсолнечника.

Довольны агромашиной комбайнеры – в кабине созданы условия для комфортной работы, есть кондиционер, современная система шумоизоляции, регулируемое эргономичное кресло… Герметичная кабина помогает сохранять кабину в чистоте.

- Есть у меня один комбайнер, который для работы на ACROS 595 Plus приобрел специальные тапочки – чтобы в кабине всегда было чисто, - поделился Анатолий Алексеевич.

Помогает в работе платформа РСМ Агротроник – настоящая единая «экосистема», которая удаленно контролирует технологические процессы и оптимизирует режимы эксплуатации. Так, во время работы диспетчер в режиме реального времени получает данные о местонахождении машины, траектории и скорости ее движения, он может отслеживать, как работает двигатель, с какой скоростью вращаются ротор или вентилятор очистки. Система пришлет напоминание о техосмотре.

На заявки специалисты сервисного центра откликаются качественно и оперативно, отметил директор агрохозяйства.

- У нас не было поломок или аварий за время эксплуатации, но в периоды простоя комбайна вызывали сервисную службу для техосмотра – ребята всегда приезжали быстро, проводили необходимое тестирование. Наши вопросы не остаются без ответов.

Сегодня Анатолий Мареев уверен – когда понадобится обновлять парк спецтехники, он будет выбирать в компании Ростсельмаш.

Реклама. АО Октябрьское