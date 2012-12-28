«Аферист из Тиндер» по-липецки: женщина год содержала мужчину, а потом в суде потребовала вернуть деньги
В Госдуме предлагают новые меры поддержки семей с детьми
Семьи, чей доход на человека не превышает 1,5 прожиточного минимума, смогут получать ежемесячное пособие на ребенка.
«По действующему законодательству право на ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка возникает, если среднедушевой доход не превышает величину регионального прожиточного минимума на каждого члена семьи. Партия «Справедливая Россия» предлагает изменить этот критерий и выплачивать пособие, если среднедушевой доход не превышает 1,5 величины прожиточного минимума», — пояснил парламентарий.
В 2025 году прожиточный минимум в РФ составил 17 733 рубля в месяц. В регионах его размер может быть как выше, так и ниже.
Авторы законопроекта считают, что инициатива поможет поддержать одиноких родителей, многодетные семьи и семьи с низкими доходами. По данным Росстата, за I квартал 2025 года численность населения с доходами ниже прожиточного минимума составляла 11,9 млн человек (8,1%).
