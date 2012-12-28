Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
40-летняя женщина-водитель погибла на тамбовской трассе
Происшествия
Аномалия на кольцевой дороге: четыре ДТП на коротком участке
Происшествия
Со счета погибшего участника СВО украли почти четыре миллиона рублей
Происшествия
На улице Московской на «Мерседес» приземлился кирпич
Происшествия
В Липецке обстреляли трамвай
Происшествия
Липецкая вечЁрка: обстрелянный трамвай, четыре ДТП в одном месте и дома без тепла
Общество
«Деликатес» для высокопоставленного ветеринара дорого обошёлся преподнесшей его фирме
Происшествия
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
«Аферист из Тиндер» по-липецки: женщина год содержала мужчину, а потом в суде потребовала вернуть деньги
Происшествия
Не тормози: «Инфинити Групп» проиграла значимые торги на ремонт липецких дорог
Общество
Читать все
Пожилая женщина забрала забытую борсетку и вернула ее на место без денег
Происшествия
Сегодня в Липецке: с нами поиграют в изобилие, липчане не надеются на пенсии, а готовы работать до гроба
Общество
На улице Космонавтов обнаружили подпольный игровой клуб
Происшествия
Открыта улица Гагарина: реконструкция теплосети закончилась
Общество
Глава сельсовета продал землю почти в семь раз дешевле кадастровой стоимости
Происшествия
В столкновении на тамбовской трассе погибли женщина-водитель и ее 22-летняя пассажирка
Происшествия
Серьёзного влияния 19-го пакета санкций Евросоюза на работу ОЭЗ «Липецк» не ожидают
Экономика
До 20 лет колонии грозит 39-летнему воронежцу, забравшему партию метадона у Октябрьского моста
Происшествия
71-летний пенсионер хотел купить баню-бочку, но нарвался на мошенника
Происшествия
У птицефабрики украли 152 курицы
Происшествия
Читать все
В России
71
сегодня, 10:53

В Госдуме предлагают новые меры поддержки семей с детьми

Семьи, чей доход на человека не превышает 1,5 прожиточного минимума, смогут получать ежемесячное пособие на ребенка.

Партия «Справедливая Россия – За правду» разработала законопроект, который предлагает увеличить число семей, имеющих право на ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, — рассказал «Известиям» лидер фракции Сергей Миронов.

«По действующему законодательству право на ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка возникает, если среднедушевой доход не превышает величину регионального прожиточного минимума на каждого члена семьи. Партия «Справедливая Россия» предлагает изменить этот критерий и выплачивать пособие, если среднедушевой доход не превышает 1,5 величины прожиточного минимума», — пояснил парламентарий.

В 2025 году прожиточный минимум в РФ составил 17 733 рубля в месяц. В регионах его размер может быть как выше, так и ниже.

Авторы законопроекта считают, что инициатива поможет поддержать одиноких родителей, многодетные семьи и семьи с низкими доходами. По данным Росстата, за I квартал 2025 года численность населения с доходами ниже прожиточного минимума составляла 11,9 млн человек (8,1%).
дети
выплаты
семья
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить