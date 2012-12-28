Все новости
Бизнес
72
21 минуту назад

Входные группы: как первое впечатление о жилье определяет восприятие всего проекта

Еще недавно входные группы наших домов ассоциировались лишь с функциональностью: лифт, почтовые ящики, максимум – горшок на подоконнике и лавочка у входа. Такое безликое пространство хочется пройти быстрее и не задерживаться. Однако сегодня в проектах бизнес-класса привычные подъезды и парадные превращаются в многофункциональные лобби-клубы – общественные пространства, где начинается и продолжается жизнь дома.

Дом начинается со входа

Современные девелоперы придают большое значение созданию уникальных входных групп, которые становятся визитной карточкой жилого проекта. Входные пространства выполняют важные функции: они обеспечивают доступ в здание, создают первое впечатление о доме и формируют комфортную среду для общения жильцов и гостей. Поэтому девелоперы используют разнообразные стили и подходы для оформления, чтобы выделиться на фоне типовых решений.

Для оформления входных групп используются различные стили — от минималистичного и лаконичного до более выразительных и ярких решений. Например, сегодня популярны элементы из стекла и металла, создающие ощущение легкости и воздушности. Также часто встречаются натуральные материалы, такие как дерево или камень, которые придают теплоту и природную естественность.

image2.jpeg

При грамотном подходе к проекту входная зона предоставляет различные возможности как для решения бытовых задач, так и для отдыха, учебы и работы. Это не только создает дополнительные удобства для жителей, но и способствует оживлению района, делая его более привлекательным для прогулок и встреч.

Ярким примером такого подхода стал проект «Событие» в престижном районе Раменки от компании «Донстрой» — одного из ведущих девелоперов Москвы с более чем 30-летним опытом работы. Этот проект демонстрирует, как даже входная группа может стать важным элементом концепции дома для комфортной и полноценной жизни.


Уникальный архитектурный проект

image3.jpeg

«Событие» — это масштабный проект, состоящий из шести кварталов, каждый из которых обладает уникальной архитектурой идентичностью. Это место, где каждый день становится значимым, а среда способствует реализации самых разных сценариев жизни — от работы и учебы до отдыха и общения.

Каждый из кварталов «События» имеет свои особенности и преимущества. Так, первый выполнен в стиле современной классики. Здесь преобладают белые дома с четкими прямыми линиями Квартиры в этом квартале просторные, с высокими потолками и большими окнами, которые пропускают много света.

Второй квартал привлекает внимание яркими огнями на фасадах. Архитектура здесь более современная, с использованием стекла и металла. В квартирах можно найти большие кухни-гостиные, гардеробные и другие удобства.

Третий представляет собой современный городской квартал. Его здания выглядят футуристично, с декоративными козырьками на крышах и большими окнами. Квартиры здесь хорошо звукоизолированы, что позволяет жильцам наслаждаться тишиной и покоем.

Четвертый квартал – самая интересная часть проекта, ставшая его визитной карточкой: три 50-этажные башни, соединенные шестью «парящими мостами». Два из них находятся на высоте 170 метров — это официально зарегистрированный рекорд России для мостовых переходов, установленных в здании. На мостах и крышах квартала расположатся уникальные общественные пространства: смотровые площадки, спортзоны, лаунж-зоны и многое другое.

Корпуса пятого квартала выполнены в стиле ар-деко, с классическими элементами на фасадах. Здесь можно найти квартиры с террасами, зонами отдыха и каминами, которые создают уют в холодные вечера.

Завершает проект шестой квартал, который будет состоять из одного корпуса с пятью секциями разной высоты. Его архитектурный стиль, созданный бюро Atrium, подчеркнет оригинальная геометрия фасадов и большие площади остекления. Жителям предложат квартиры с разнообразными планировками, включая редкие форматы с террасами, окнами в ванных и возможностью установить камин. Центром притяжения квартала станут комьюнити-террасы на кровле 10-го этажа.


Лобби как центр притяжения

image4.jpeg

Входные группы в «Событии» — это далеко не просто подъезды. Они спроектированы как многофункциональные лобби-клубы с высокими потолками, дизайнерской отделкой и продуманным зонированием. Помимо ресепшена с консьерж-сервисом, работающим круглосуточно, здесь есть зоны коворкинга для комфортной работы вне квартиры, уютные лаунж-пространства с мягкой мебелью для неформальных встреч или ожидания, помещения для репетиторов, детские игровые комнаты и многое другое.

Такая организация пространства стирает грань между частным и общественным, предлагая жильцам дополнительные возможности. Это особенно ценно в эпоху гибридного формата работы, когда зачастую требуется сменить обстановку, не уходя далеко от квартиры.

Впрочем, впечатление от проекта «Событие» складывается из множества деталей, каждая из которых делает его уникальным. Для комфортного проживания предусмотрены просторные квартиры с разнообразными планировками — от студий до просторных лотов с высокими потолками, панорамными окнами и большими террасами.

image5.jpeg


Особое внимание уделяется безопасности и удобству: дворы проекта полностью без машин, огорожены и охраняются. Здесь созданы зоны для отдыха, спорта, игр для детей и «зеленые кабинеты» для работы на свежем воздухе. Также на территории проекта расположен собственный благоустроенный парк «Событие» площадью 24 га, 12,4 га из которых уже готовы и открыты для посещения. В парке есть велодорожки, спортивные и детские, площадки, зоны для прогулок и отдыха у реки, что позволяет жителям наслаждаться природой и активно проводить время.

Для удобства жителей на первых этажах комплекса находятся кафе и магазины, а детские сады, школы, фитнес-центры и медицинские учреждения расположены в шаговой доступности, что делает жизнь в «Событии» максимально комфортной и удобной. При этом проект отличает высокая транспортная доступность за счет близости крупных городских магистралей и сразу двух станций метро — «Аминьевская» и «Мичуринский проспект».

Как показывает пример проекта «Событие», сегодня входная группа из технического пространства стала визитной карточкой дома, наглядно демонстрирующей его философию и ценность. Такой подход, когда каждая деталь продумана до мелочей, определяет действительно уникальный проект, ориентированный на комфорт и высокое качество жизни своих жителей.

Реклама. ООО «Специализированный застройщик «Развитие». 

Проектные декларации на сайте https://наш.дом.рф/сервисы/единый-реестр-застройщиков/застройщик/2438

Фото: Донстрой.


