В России
79
сегодня, 16:41

Спрос на щучью икру в РФ вырос в семь раз при снижении ее улова

За первое полугодие 2025 года розничные продажи щучьей икры выросли в семь раз, превысив 475 тонн.

В январе — июне 2025 года потребители приобрели в рознице в семь раз больше щучьей икры, чем за аналогичный период прошлого года: более 475 т, — подсчитала исследовательская компания NTech. Потребление этого продукта в натуральном выражении росло даже быстрее, чем расходы на него в денежном выражении: так, за указанный период продажи в рублевом выражении выросли в пять раз и достигли 711,5 млн рублей.

Драйверами спроса стали формирование нового потребительского тренда и восприятие щучьей икры как регионального бренда Астрахани и Нижней Волги, дефицит красной икры из-за рекордно низких уловов лососевых в 2024 году, активное продвижение продукции крупными производителями, — передает РБК.

Несмотря на потребительский бум, фактический вылов щуки продолжает сокращаться. По данным ВАРПЭ, производство щучьей икры составляет менее 1% от общего объема икорной продукции в России. Основная причина — сокращение популяции щуки в Астраханской области из-за природных факторов и браконьерства. Официальный вылов снизился с 5,1 тысяч тонн в 2015 году до 3,3 тысяч тонн в 2024 году. Установленные лимиты на 2025 год составляют всего 800 тонн для Астраханской области и 3,6 тыс. тонн для Каспийского моря.

Растущий потребительский спрос удовлетворяется в основном за счет структурированной продукции, производимой из нетоварной икры, что позволяет компенсировать ограниченность сырьевой базы.
экономика
икра
