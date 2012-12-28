Сегодня в Липецке: как ноябрьские праздники скажутся на зарплате, сфера, в которую людей 50+ берут охотнее, чем молодых
«Аферист из Тиндер» по-липецки: женщина год содержала мужчину, а потом в суде потребовала вернуть деньги
В России
79
сегодня, 16:41
Спрос на щучью икру в РФ вырос в семь раз при снижении ее улова
За первое полугодие 2025 года розничные продажи щучьей икры выросли в семь раз, превысив 475 тонн.
Драйверами спроса стали формирование нового потребительского тренда и восприятие щучьей икры как регионального бренда Астрахани и Нижней Волги, дефицит красной икры из-за рекордно низких уловов лососевых в 2024 году, активное продвижение продукции крупными производителями, — передает РБК.
Несмотря на потребительский бум, фактический вылов щуки продолжает сокращаться. По данным ВАРПЭ, производство щучьей икры составляет менее 1% от общего объема икорной продукции в России. Основная причина — сокращение популяции щуки в Астраханской области из-за природных факторов и браконьерства. Официальный вылов снизился с 5,1 тысяч тонн в 2015 году до 3,3 тысяч тонн в 2024 году. Установленные лимиты на 2025 год составляют всего 800 тонн для Астраханской области и 3,6 тыс. тонн для Каспийского моря.
Растущий потребительский спрос удовлетворяется в основном за счет структурированной продукции, производимой из нетоварной икры, что позволяет компенсировать ограниченность сырьевой базы.
0
0
0
0
0
Комментарии