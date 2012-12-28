Все новости
В России
88
сегодня, 15:52

В России предложили установить единый стандарт онлайн-образования

В России необходим единый стандарт онлайн-образования, который могли бы разработать профильные ассоциации, работающие с применением дистанционных технологий. С таким предложением в Минобрнауки и Минпросвещения обратился комитет по образованию и социальной политике Торгово-промышленной палаты РФ, сообщают «Известия».

Там также предложили ввести государственный реестр организаций и индивидуальных предпринимателей, которые имеют право на оказание образовательных услуг онлайн. А Роскомнадзор попросили усилить контроль за деятельностью в сфере информационного бизнеса, а Минобрнауки и Минпросвещения — ужесточить требования к лицензиям на образовательную деятельность, чтобы обеспечить качество образовательных услуг, защитить права обучающихся и повысить уровень доверия к системе образования.

Зампредседателя комитета ТПП РФ по образованию и социальной политике, ректор Международного института менеджмента объединений предпринимателей» ТПП РФ Анна Палагина отметила, что предложение палаты уже поддержали профильные сообщества, в частности, Ассоциация онлайн-образования и Ассоциацией пиарщиков.

«Проводником этого предложения к законодателям будет выступать ТПП РФ, реализуя свое право законодательной инициативы. После его финальной доработки будем выходить с такой законодательной инициативой», — отметила она.

