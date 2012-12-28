Все новости
В России
96
сегодня, 15:51

Пенсионеры стали чаще размещать и обновлять резюме

Российские пенсионеры стали чаще искать работу — в третьем квартале 2025 года число резюме соискателей в возрасте от 65 лет выросло на 68% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщили «Известиям» в сервисе «Авито Работа».

Среди самых популярных вакансий у этой категории — бригадиры и фасовщики, рост количества откликов по обеим из них составил 146%.
«Эти специальности привлекают соискателей старшего возраста стабильной занятостью, понятными задачами и возможностью применить навыки, такие как ответственность, дисциплина и умение работать в команде, без необходимости осваивать сложные новые специальности», — полагает директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов.

По росту соискательской активности среди пенсионеров лидирует Омская область: число откликов здесь увеличилось на 98%. На втором месте — Нижегородская область, где динамика числа резюме выросла на 96%, а замыкает тройку Тверская область с ростом в 92%.

0
0
0
0
0

