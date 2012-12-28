Сегодня в Липецке: как ноябрьские праздники скажутся на зарплате, сфера, в которую людей 50+ берут охотнее, чем молодых
Пенсионеры стали чаще размещать и обновлять резюме
Среди самых популярных вакансий у этой категории — бригадиры и фасовщики, рост количества откликов по обеим из них составил 146%.
«Эти специальности привлекают соискателей старшего возраста стабильной занятостью, понятными задачами и возможностью применить навыки, такие как ответственность, дисциплина и умение работать в команде, без необходимости осваивать сложные новые специальности», — полагает директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов.
По росту соискательской активности среди пенсионеров лидирует Омская область: число откликов здесь увеличилось на 98%. На втором месте — Нижегородская область, где динамика числа резюме выросла на 96%, а замыкает тройку Тверская область с ростом в 92%.
