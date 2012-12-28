Все новости
В России
94
сегодня, 15:33

С космодрома Плесецк по полигону Кура на Камчатке выполнен пуск ракеты «Ярс»

С космодрома Плесецк по полигону «Кура» на Камчатке выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс».

С космодрома Плесецк по полигону «Кура» на Камчатке был выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс», — сообщили в Кремле.

«С государственного испытательного космодрома Плесецк по полигону «Кура» на Камчатке выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс», — говорится в сообщении Кремля.

Российский лидер Владимир Путин отметил, что тренировка по управлению ядерными силами является плановой, — передает RT.

С подводного крейсера «Брянск» в Баренцевом море выполнили пуск ракеты «Синева». В учениях участвовали самолёты Ту-95МС, которые запускали крылатые ракеты. Все пуски координировал Национальный центр управления обороной РФ.

Цели учений были достигнуты, — пишет КП.
