Сотрудник ДПС применил оружие, чтобы остановить лихача
Происшествия
Ночью над Липецкой областью сбили 2 беспилотника
Происшествия
В Липецке воют сирены, объявлен красный уровень
Происшествия
На 24-м микрорайоне разбили остановку
Происшествия
Обниму, согрею, милая моя — булькай, батарея отопления!
Общество
Приехавшей в Лебедянь даме разбили телефон, порвали паспорт и выбросили дорогущую сумочку
Общество
Житель Грязей из мести решил спалить автомобиль и дом знакомого
Происшествия
Красный уровень — «Угроза атаки БПЛА» объявлен для нескольких районов Липецкой области
Происшествия
Красный уровень в Данковском районе отменен
Происшествия
В районе Сокола и части Ссёлок отключат холодную воду
Общество
В России
31
22 минуты назад

При атаке БПЛА в Воронежской области пострадала женщина

В результате детонации БПЛА в Кантемировском районе Воронежской области пострадала женщина. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на губернатора региона Александра Гусева.

«В Кантемировском районе ранения средней тяжести получила женщина. Она находилась в автомобиле, который двигался по трассе и был поврежден при детонации БПЛА», — заявил он. Пострадавшая была госпитализирована.

Кроме того, в другом районе Воронежской области в результате происшествия с БПЛА были выбиты окна в частном доме и хозяйственных постройках. В рамках отражения воздушной атаки силы противовоздушной обороны перехватили 10 беспилотников над территорией региона.
