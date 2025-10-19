В России
22 минуты назад
При атаке БПЛА в Воронежской области пострадала женщина
«В Кантемировском районе ранения средней тяжести получила женщина. Она находилась в автомобиле, который двигался по трассе и был поврежден при детонации БПЛА», — заявил он. Пострадавшая была госпитализирована.
Кроме того, в другом районе Воронежской области в результате происшествия с БПЛА были выбиты окна в частном доме и хозяйственных постройках. В рамках отражения воздушной атаки силы противовоздушной обороны перехватили 10 беспилотников над территорией региона.
