В мире
5 минут назад
Самолет Air China экстренно сел из-за возгорания аккумулятора в ручной клади
Как заявили в Air China, инцидент произошел 18 октября на борту самолета, который направлялся из китайского Ханчжоу в южнокорейский Инчхон (рейс CA139).
"В ручной клади пассажира самопроизвольно возгорелась литиевая батарея. Экипаж незамедлительно отреагировал на ситуацию в соответствии с установленными процедурами, никто не пострадал. В целях безопасности полета самолет совершил экстренную посадку в шанхайском аэропорту Пудун", - говорится в заявлении, размешенном в соцсетях компании.
