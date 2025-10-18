Стали известны подробности смерти пациентки в стоматологическом кабинете задонской больницы
Полицейские оперативно нашли украденный у 17-летней ельчанки смартфон с приложением для кардиостимулятора
Стали известны подробности смерти пациентки в стоматологическом кабинете задонской больницы
Полицейские оперативно нашли украденный у 17-летней ельчанки смартфон с приложением для кардиостимулятора
В России
50
28 минут назад
Подстанция в Ульяновской области загорелась после атаки БПЛА
Атака случилась в ночь на 18 октября. В результате падения четырех БПЛА произошло два взрыва. Во время инцидента никто не пострадал, пожар удалось локализировать.
Электроснабжение восстановлено, подстанция работает в обычном режиме.
0
0
0
0
0
Комментарии