Стали известны подробности смерти пациентки в стоматологическом кабинете задонской больницы
Происшествия
«Сотрудник ФСБ» с украинским акцентом пытался наладить контакт с липчанином
Общество
Выходные в Липецке: народные песни в рок-обработке, стриптиз
Общество
На полутора десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Полицейские оперативно нашли украденный у 17-летней ельчанки смартфон с приложением для кардиостимулятора
Происшествия
Липчанке грозит до 15 лет тюрьмы за организацию наркозакладок
Происшествия
Около 7 часов в Липецкой области действовал желтый уровень воздушной угрозы
Происшествия
В 9-м микрорайоне Липецка внепланово отключили холодную воду
Общество
В Липецкой области небольшие дожди и до +13
Погода в Липецке
Красный уровень — «Угроза атаки БПЛА» объявлен для нескольких районов Липецкой области
Происшествия
В России
41
35 минут назад

12-летний мальчик открыл аварийный выход в самолете и задержал рейс

12-летний ребенок открыл аварийный выход на авиарейсе Санкт-Петербург – Минеральные Воды. Об этом сообщает источник РЕН ТВ.

Уточняется, что в результате инцидента рейс задержался.

"В самолете находилось 120 пассажиров. Ребенок при посадке дернул ручку аварийного выхода, после чего сработала сигнализация", – рассказал собеседник.

Неисправность оперативно устранили, повреждений и жалоб на произошедшее нет.
0
0
0
0
0

