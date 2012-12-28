Стали известны подробности смерти пациентки в стоматологическом кабинете задонской больницы
12-летний мальчик открыл аварийный выход в самолете и задержал рейс
Уточняется, что в результате инцидента рейс задержался.
"В самолете находилось 120 пассажиров. Ребенок при посадке дернул ручку аварийного выхода, после чего сработала сигнализация", – рассказал собеседник.
Неисправность оперативно устранили, повреждений и жалоб на произошедшее нет.
