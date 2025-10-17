В Липецке изъяли сетевое оборудование дистанционных мошенников и телефонных террористов
В Тамбове появился первый в регионе арендный дом для студентов
Факт ввода объекта в строй подтвердило Управление Росреестра по Тамбовской области, присвоившее дому официальный кадастровый номер и адрес, сообщает Московский Комсолецз. Новостройка обещает стать настоящим студенческим кампусом: помимо 120 комфортабельных одно- и двухкомнатных квартир, на первом этаже здания расположатся пять нежилых помещений здесь могут открыться столовые, кафе, магазины или сервисные службы.
Как сообщили в университете, долгожданное заселение первых жильцов запланировано уже на 1 ноября 2025 года. Этот проект позволит решить один из самых острых вопросов для студентов обеспечение их доступным и комфортным жильем.
