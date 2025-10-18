В Липецке изъяли сетевое оборудование дистанционных мошенников и телефонных террористов
42 минуты назад
Три человека погибли при взрыве на заводе «Авангард» в Стерлитамаке
«Всего из-под завалов извлечены пять человек, трое из которых, к сожалению, погибли», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале. Все погибшие — женщины, в их числе молодая девушка 2002 года рождения, уточнил глава Башкирии Радий Хабиров. У двух сотрудниц остались дети.
После взрыва госпитализировали пять человек, пострадавших перевезут в уфимскую больницу: трое из них в средней степени тяжести, двое — в тяжелом. Угрозы жизни пострадавших нет. С ними работают медики и психологи МЧС России.
По словам Хабирова, предприятие окажет необходимые меры поддержки и обязательно выплатит компенсацию. Кроме того, семьям погибших и пострадавших помогут власти Стерлитамака, заверил мэр города Эмиль Шаймарданов.
Также Хабиров поблагодарил все оперативные службы, которые «работали здесь всю ночь, пока не вытащили всех пострадавших из-под завалов». Взрыв на предприятии произошел накануне вечером. Аварийно-поисковые работы на месте происшествия уже завершены.
