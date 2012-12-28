Ещё один «Дружный двор» появился на карте Липецка

Липецкие дворы в этом году помогает благоустраивать совместный проект НЛМК и благотворительного фонда «Милосердие.

Его назвали «Дружный двор» . Активное участие в нем принимают сами жители - вместе с депутатами по округу выбирают точки для озеленения, а еще места, где не хватает лавочек. Благоустройством занимаются вместе - всем двором, помогает зеленхоз и активисты фонда «Милосердие». Таких дворов в этом году уже больше сотни.





Проект стал настолько популярным, что для него даже завели специальный сайт, где на карте отмечают «Дружные дворы» Липецка. Есть и экологическая математика: на изготовление каждой лавочки уходит два дерева и семь килограммов металла, поэтому при установке одной лавочки во дворе сажают сразу 4 дерева. Так одновременно делают два добрых дела — создают комфортные условия для жизни и отдыха горожан, и возвращают природе растения.

У дома №71 по улице Стаханова двор точно дружный. К проекту здесь присоединились больше 20 человек. В их числе школьники — ведь лучше такого живого урока экологии и ботаники и не придумаешь. Как правильно сажать деревья и кустарники участникам субботника рассказали сотрудники «Зеленхоза». Они выдавали посадочный материал и проводили небольшие мастер-классы у лунок: чтобы всё обязательно прижилось и разрослось как надо!





28-летняя Екатерина Полицковая пришла на субботник вместе с годовалым сыном Тимофеем.

— Наш двор меняется на глазах: до этого здесь была протоптанная дорожка из грязи и грунта, c лавочками тоже была проблема. А теперь появился тротуар, сажают деревья, устанавливают лавочки — мамам с детьми они особенно нужны: когда гуляешь с ребёнком или идёшь из магазина домой, бывало, что присесть негде. Спасибо большое НЛМК и фонду «Милосердие» за активное участие в жизни нашего района. Здорово, что сейчас реализуют такие хорошие и важные проекты! Наш двор меняется на глазах. Плюс забота об экологии — это дело каждого. Я, например, часто собираю мусор на диких пляжах. А раздельный сбор считаю «базовым минимумом» современного горожанина, — сказала Екатерина Полицковая.

31-летняя Анна Белоусова тоже вносит вклад в экологичное будущее родного города. В проекте «Дружный двор» она участвует с годовалой дочкой Таисией. Говорит, такие мероприятия дают возможность развеяться и познакомится с соседями поближе.

— С малышом до парка не всегда дойдёшь. И здорово, когда у тебя во дворе — вот такой мини-парк. Мы уже участвовали в посадке деревьев на аллее между школой и садиком. Теперь решили выйти и на эту акцию. Тем более, что лавочки семьям с маленькими детьми очень нужны: чтобы отдохнуть, что-нибудь перекусить, и просто перевести дух… Ну и, конечно, в нашей семье двумя руками за всё, что связано с экологией: и крышечки собираем, и мусор пытаемся сортировать, — рассказала Анна Белоусова.





Ольга Силонова привела на акцию проекта «Дружный двор» сразу двух сыновей: 8-летнего Вадима и 10-летнего Семёна. Ольга говорит, что так приучает детей к труду и к заботе о родном городе. Одного сбора в школе макулатуры, батареек и крышечек она считает недостаточным: нужно и поработать на земле! Кстати, на улицу Стаханова семья Силоновых переехала недавно — раньше жила в Тракторозаводском районе и там тоже не оставалась в стороне от добрых дел фонда «Милосердие».

Ольга Газина привела на субботник шестилетнего сына. Мальчику она с раннего детства старается прививать любовь к природе: он не пропускает ни одну экологическую акцию в детском саду. А вот Ольга Боровских пришла сажать деревья одна, просто увидев сообщение в общедомовом чате: потому что хочет, чтобы её микрорайон был зелёный, ухоженный и красивый. А ещё не хочет оставаться в стороне!





Вместе с жильцами домов №69 и №71 по улице Стаханова в акции проекта «Дружный двор» участвовал директор по экологии и климату Группы НЛМК Сергей Евсеев. В этом году он стал депутатом Липецкого городского Совета по 36-му округу.

— Мы продолжаем активно озеленять наш округ. Он прекрасный, новый, но, действительно, нам немного не хватает деревьев и кустарников. В этом году мы проложили новую дорожку рядом с садиком, и жители района сами вышли на меня с просьбой заняться озеленением территории. Я обратился в фонд «Милосердие», и эта прекрасная инициатива была поддержана и совмещена с проектом «Дружный двор» — параллельно будут установлены ещё и лавочки. И вот сегодня делаем наш микрорайон лучше, зеленее и уютнее! Немаловажно, что сами жители оказались очень активными, вышли на субботник и поддержали хорошее начинание. Они сами всё сажают и устанавливают — а значит, будут и дальше следить за благоустройством и поддерживать его долгие годы, — сообщил Сергей Евсеев.





Установка лавочек и посадка деревьев и кустарников завершилась экологической викториной с приятными призами. Её участники смогли узнать, что получают на НЛМК из боя железобетона при сносе зданий, что на территории комбината делают из переработанного пластика, как НЛМК включил в замкнутый цикл бытовые стоки левого берега Липецка, сколько процентов занимает переработка вторсырья на НЛМК, сколько деревьев комбинат высаживает каждый год в Липецке...





Кстати, всего комбинат ежегодно высаживает в Липецке до 3000 новых деревьев и кустарников и 50 тысяч растений — непосредственно на своей территории. А еще четверть площади комбината занимают зеленые насаждения и это один из самых больших показателей среди промышленных предприятий страны.

Социальная реклама. ПАО "НЛМК"