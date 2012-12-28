Липецкая вечЁрка: найден мертвый дальнобойщик, Студёновский мост открыт и какие маршруты требуют продлить
7-летний мальчик пострадал в столкновении легковушки с припаркованным на улице Циолковского «КамАЗом»
Концессионер попытается до зимы выбрать корыто под трамвайные пути на улицах Московской и Циолковского
В Липецке изъяли сетевое оборудование дистанционных мошенников и телефонных террористов
В РФ хотят ограничить срок явки в военкомат по электронной повестке 30 днями
В России хотят ограничить предельный срок, по которому призывник должен явиться в военкомат по электронной повестке.
Законопроект 22 июля 2025 года внесли председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов. В первом чтении проект был принят в сентябре.
Изменения предполагаются в статью 7.1 закона «О воинской обязанности и военной службе» (временные меры, направленные на обеспечение явки по повестке военного комиссариата). Согласно этой статье гражданам, подлежащим призыву на военную службу, со дня размещения повестки в общедоступном реестре направленных повесток в качестве временной меры, направленной на обеспечение их явки по повестке, запрещается выезд из РФ.
Согласно таблице поправок, опубликованной в думской электронной базе, предлагается дополнить статью положением, что при этом дата явки в военкомат по повестке не может превышать 30 дней с даты ее размещения в реестре, — передает ТАСС.
Принятым в первом чтении законопроектом предусматривается, что в течение всего календарного года будут проводиться медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии. При этом в документе указано, что фактическая отправка призывников для прохождения военной службы будет осуществляться дважды в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.
