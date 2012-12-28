Все новости
Уцелевший при атаке БПЛА в Ельце мужчина погиб в пожаре
Происшествия
В Липецкую область возвращается тепло
Погода в Липецке
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липчанка начала рожать в торговом центре: до больницы её сопроводили автоинспекторы
Общество
Миллионы мальков сазана выпущены в реку Воронеж у Новолипецкого пляжа
Общество
Липецкая вечЁрка: найден мертвый дальнобойщик, Студёновский мост открыт и какие маршруты требуют продлить
Общество
7-летний мальчик пострадал в столкновении легковушки с припаркованным на улице Циолковского «КамАЗом»
Происшествия
Срезал два куска мяса, а остальное выбросил: задержан подозреваемый в краже быка
Происшествия
Цена необходимой Липецку дождевой канализации выросла до сумасшедших 9,5 миллиардов!
Общество
Концессионер попытается до зимы выбрать корыто под трамвайные пути на улицах Московской и Циолковского
Общество
«У нас хотят закрыть больницу, в которой нуждается полрайона!»
Общество
Статистика: в Липецкой области дорожали яйца и соль, дешевел сахар
Экономика
Во время ночной драки у кальян-бара в ход пошёл складной нож
Происшествия
Кражу кошелька из тележки в магазине записали камеры
Происшествия
В Липецке изъяли сетевое оборудование дистанционных мошенников и телефонных террористов
Происшествия
«Пятёрку» украли из гаражного кооператива на эвакуаторе
Происшествия
Грязинец поссорился с соседом и сжёг ему веранду и машину
Происшествия
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
25-летний закладчик отправился на семь лет в колонию
Происшествия
Более 6 000 сотрудников НЛМК приняли участие в осенней Неделе здоровья
НЛМК Live
В России
57
сегодня, 16:04

В РФ хотят ограничить срок явки в военкомат по электронной повестке 30 днями

В России хотят ограничить предельный срок, по которому призывник должен явиться в военкомат по электронной повестке.

Дата явки в военкомат по электронной повестке не сможет превышать 30 дней со дня ее размещения в реестре. Это следует из поправок ко второму чтению законопроекта о круглогодичном призыве, одобренных комитетом Госдумы по обороне.

Законопроект 22 июля 2025 года внесли председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов. В первом чтении проект был принят в сентябре.

Изменения предполагаются в статью 7.1 закона «О воинской обязанности и военной службе» (временные меры, направленные на обеспечение явки по повестке военного комиссариата). Согласно этой статье гражданам, подлежащим призыву на военную службу, со дня размещения повестки в общедоступном реестре направленных повесток в качестве временной меры, направленной на обеспечение их явки по повестке, запрещается выезд из РФ.

Согласно таблице поправок, опубликованной в думской электронной базе, предлагается дополнить статью положением, что при этом дата явки в военкомат по повестке не может превышать 30 дней с даты ее размещения в реестре, — передает ТАСС.

Принятым в первом чтении законопроектом предусматривается, что в течение всего календарного года будут проводиться медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии. При этом в документе указано, что фактическая отправка призывников для прохождения военной службы будет осуществляться дважды в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.
повестка
военкомат
явка
