Липецкая вечЁрка: найден мертвый дальнобойщик, Студёновский мост открыт и какие маршруты требуют продлить
7-летний мальчик пострадал в столкновении легковушки с припаркованным на улице Циолковского «КамАЗом»
7-летний мальчик пострадал в столкновении легковушки с припаркованным на улице Циолковского «КамАЗом»
Концессионер попытается до зимы выбрать корыто под трамвайные пути на улицах Московской и Циолковского
Глава Липецка взял с подрядчика слово открыть в срок подземный переход на улице Металлургов
В России
49
55 минут назад
ЦБ сохранит ставку на уровне 17% в октябре
Пауза выглядит оправданной на фоне ускорения инфляции: в сентябре она выросла, а устойчивые компоненты цен остаются выше целевых 4%, отметила глава отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Недельные данные Росстата подтверждают продолжение роста цен и в октябре. Основными драйверами инфляции стали плодоовощная продукция, бензин, а также продовольствие, лекарства, электроника и импортные автомобили.
Напряженность на рынке труда сохраняется — безработица достигла исторического минимума в 2,1%. Зарплаты растут высокими темпами: по итогам августа — на 16%, что поддерживает внутренний спрос, отметила директор по макроэкономическому анализу банка «Дом.РФ» Жанна Смирнова. Потребление непродовольственных товаров в августе удвоилось, а услуги общественного питания выросли на 9,1%, показывая высокий спрос в экономике.
Инфляционные ожидания остаются важным фактором для ЦБ. Согласно данным регулятора, показатель снизился до 12,6%, однако уровень все еще считается высоким, отметил начальник отдела кредитного анализа и макроэкономики «РСХБ Управление Активами» Павел Паевский. Это свидетельствует о том, что население продолжает ожидать роста цен, что стимулирует текущие расходы и сдерживает замедление потребления.
0
0
0
0
0
Комментарии