Липецкая вечЁрка: найден мертвый дальнобойщик, Студёновский мост открыт и какие маршруты требуют продлить
7-летний мальчик пострадал в столкновении легковушки с припаркованным на улице Циолковского «КамАЗом»
Концессионер попытается до зимы выбрать корыто под трамвайные пути на улицах Московской и Циолковского
Глава Липецка взял с подрядчика слово открыть в срок подземный переход на улице Металлургов
56 минут назад
Средняя пенсия превысит 30 тыс. рублей в 2028-м
Как пояснили «Известиям» в пресс-службе Минтруда, динамика пенсий напрямую зависит от прогноза по уровню зарплат, который формирует Минэк. Объем фонда оплаты труда определяет поступления страховых взносов, за счет которых и финансируются выплаты.
При этом средняя зарплата в 2025-м превысит 100 тыс. рублей. Далее она увеличится до 108 тыс. в 2026 году, 117 тыс. — в 2027-м и 125 тыс. — в 2028-м.
Несмотря на сопоставимые темпы роста, разрыв между пенсиями и зарплатами останется значительным. По оценкам Счетной палаты, соотношение средней страховой выплаты к заработку будет постепенно снижаться: с 24,2% в 2026 году до 23,5% в 2028-м. Это означает, что оклады будут примерно в четыре раза выше пенсий.
Соотношение средней пенсии и зарплаты в России заметно ниже рекомендованного уровня Международной организации труда — не менее 40%, отметила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.
По ее словам, этот показатель стабильно снижается на фоне кадрового дефицита и опережающего роста заработков, особенно в последние три года.
