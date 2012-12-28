Все новости
Уцелевший при атаке БПЛА в Ельце мужчина погиб в пожаре
Происшествия
В Липецкую область возвращается тепло
Погода в Липецке
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липчанка начала рожать в торговом центре: до больницы её сопроводили автоинспекторы
Общество
Миллионы мальков сазана выпущены в реку Воронеж у Новолипецкого пляжа
Общество
В Липецке объявились живодёры? Теперь к ветеринарам привезли покалеченную собаку
Происшествия
Липецкая вечЁрка: найден мертвый дальнобойщик, Студёновский мост открыт и какие маршруты требуют продлить
Общество
Два человека погибли при пожаре в Ельце
Происшествия
7-летний мальчик пострадал в столкновении легковушки с припаркованным на улице Циолковского «КамАЗом»
Происшествия
Срезал два куска мяса, а остальное выбросил: задержан подозреваемый в краже быка
Происшествия
7-летний мальчик пострадал в столкновении легковушки с припаркованным на улице Циолковского «КамАЗом»
Происшествия
Концессионер попытается до зимы выбрать корыто под трамвайные пути на улицах Московской и Циолковского
Общество
Глава Липецка взял с подрядчика слово открыть в срок подземный переход на улице Металлургов
Общество
Мужская солидарность: угон машины усманец объяснил желанием отомстить за участника СВО
Происшествия
В театре Толстого — премьера «Обломова»
Культура
Во время ночной драки у кальян-бара в ход пошёл складной нож
Происшествия
Статистика: в Липецкой области дорожали яйца и соль, дешевел сахар
Экономика
Кражу кошелька из тележки в магазине записали камеры
Происшествия
«У нас хотят закрыть больницу, в которой нуждается полрайона!»
Общество
Более 6 000 сотрудников НЛМК приняли участие в осенней Неделе здоровья
НЛМК Live
В России
51
56 минут назад

Средняя пенсия превысит 30 тыс. рублей в 2028-м

Средняя страховая пенсия в России к 2028 году вырастет примерно на четверть и достигнет 30 тыс. рублей, следует из заключения Счетной палаты на проект бюджета Соцфонда России («Известия» ознакомились с документом). В ближайшие годы выплаты будут повышаться поэтапно: в 2026 году — на 7,6%, а в 2027–2028 годах запланировано по две индексации — на 4% в феврале и на 3,4–3,8% в апреле. 

Как пояснили «Известиям» в пресс-службе Минтруда, динамика пенсий напрямую зависит от прогноза по уровню зарплат, который формирует Минэк. Объем фонда оплаты труда определяет поступления страховых взносов, за счет которых и финансируются выплаты. 

При этом средняя зарплата в 2025-м превысит 100 тыс. рублей. Далее она увеличится до 108 тыс. в 2026 году, 117 тыс. — в 2027-м и 125 тыс. — в 2028-м. 
Несмотря на сопоставимые темпы роста, разрыв между пенсиями и зарплатами останется значительным. По оценкам Счетной палаты, соотношение средней страховой выплаты к заработку будет постепенно снижаться: с 24,2% в 2026 году до 23,5% в 2028-м. Это означает, что оклады будут примерно в четыре раза выше пенсий. 

Соотношение средней пенсии и зарплаты в России заметно ниже рекомендованного уровня Международной организации труда — не менее 40%, отметила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. 

По ее словам, этот показатель стабильно снижается на фоне кадрового дефицита и опережающего роста заработков, особенно в последние три года. 

