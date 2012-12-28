«Поймала плюшку»: студентка из Липецка выиграла поездку в Японию от «Пятёрочки»

В поездку девушка собралась не одна и уже составила обширную программу поездки.

Студентка педагогического вуза из Липецка выиграла путёвку в страну Восходящего солнца от торговой сети «Пятёрочка».

Сеть популярных магазинов у дома подвела итоги всероссийской акции «Лови плюшки – лети в Японию!», в которой приняли участие десятки тысяч покупателей. Для участия требовалось делать покупки в любимом магазине и регистрировать чеки. В итоге удача улыбнулась нашей землячке, которая и получила главный приз — поездку в страну цветущей сакуры, высоких технологий и любимых героев поп-культуры.

— Я узнала об акции, когда сидела на практике и увидела рисунок на стаканчике кофе из «Пятёрочки». Мне стала интересно, зарегистрировала чек, а потом совершенно неожиданно узнала, что выиграла! Сначала не могла поверить, но когда мне позвонили, я поняла, что это реальность, — поделилась Елена, победительница акции.

Девушка призналась, что планирует отправиться в Японию не одна, а вместе с братом, вдвоём они уже составили примерный маршрут. В планах у студентки знакомство с традиционной и современной японской культурой — посещение храмов, музеев и районов Токио, связанных с аниме. Кроме того, поездка будет иметь и гастрономические задачи — попробовать местные блюда, такие как рамен и настоящие японские суши.

Тур запланирован на начало декабря, в это время Япония славится своими клёнами, листья которых начинают переливаться многими цветами радуги и в это время особенно красивы. Увидеть их — одна из задач Елены.

— Нам очень приятно, что акция принесла радость и вдохновение нашим покупателям. Мы всегда стремимся предложить не только качественные товары, но и интересные запоминающиеся моменты, которые поднимут настроение и дадут возможность выиграть нечто особенное. Путёвка в Японию – это шанс для наших победителей познакомиться с уникальной культурой и насладиться новыми впечатлениями, — прокомментировала Эльвира Бекташева, руководитель управления маркетинга территории «Юг» торговой сети «Пятёрочка».

Акция «Лови плюшки – лети в Японию!» проходила в 20 регионах России. Чтобы испытать свою удачу достаточно было сделать покупку от 500 рублей и зарегистрировать чек на сайте. Кроме поездки в Японию можно было выиграть коллекционные фигурки, игровые консоли и другие ценные призы.