Уцелевший при атаке БПЛА в Ельце мужчина погиб в пожаре
Происшествия
В Липецкую область возвращается тепло
Погода в Липецке
Миллионы мальков сазана выпущены в реку Воронеж у Новолипецкого пляжа
Общество
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липчанка начала рожать в торговом центре: до больницы её сопроводили автоинспекторы
Общество
Липецкая вечЁрка: найден мертвый дальнобойщик, Студёновский мост открыт и какие маршруты требуют продлить
Общество
7-летний мальчик пострадал в столкновении легковушки с припаркованным на улице Циолковского «КамАЗом»
Происшествия
Срезал два куска мяса, а остальное выбросил: задержан подозреваемый в краже быка
Происшествия
Цена необходимой Липецку дождевой канализации выросла до сумасшедших 9,5 миллиардов!
Общество
Концессионер попытается до зимы выбрать корыто под трамвайные пути на улицах Московской и Циолковского
Общество
«У нас хотят закрыть больницу, в которой нуждается полрайона!»
Общество
В Липецке изъяли сетевое оборудование дистанционных мошенников и телефонных террористов
Происшествия
Статистика: в Липецкой области дорожали яйца и соль, дешевел сахар
Экономика
Во время ночной драки у кальян-бара в ход пошёл складной нож
Происшествия
Кражу кошелька из тележки в магазине записали камеры
Происшествия
Грязинец поссорился с соседом и сжёг ему веранду и машину
Происшествия
«Пятёрку» украли из гаражного кооператива на эвакуаторе
Происшествия
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
25-летний закладчик отправился на семь лет в колонию
Происшествия
Более 6 000 сотрудников НЛМК приняли участие в осенней Неделе здоровья
НЛМК Live
Бизнес
481
сегодня, 16:05

«Поймала плюшку»: студентка из Липецка выиграла поездку в Японию от «Пятёрочки»

В поездку девушка собралась не одна и уже составила обширную программу поездки.

Студентка педагогического вуза из Липецка выиграла путёвку в страну Восходящего солнца от торговой сети «Пятёрочка».

Сеть популярных магазинов у дома подвела итоги всероссийской акции «Лови плюшки – лети в Японию!», в которой приняли участие десятки тысяч покупателей. Для участия требовалось делать покупки в любимом магазине и регистрировать чеки. В итоге удача улыбнулась нашей землячке, которая и получила главный приз — поездку в страну цветущей сакуры, высоких технологий и любимых героев поп-культуры.

— Я узнала об акции, когда сидела на практике и увидела рисунок на стаканчике кофе из «Пятёрочки». Мне стала интересно, зарегистрировала чек, а потом совершенно неожиданно узнала, что выиграла! Сначала не могла поверить, но когда мне позвонили, я поняла, что это реальность, — поделилась Елена, победительница акции.

Девушка призналась, что планирует отправиться в Японию не одна, а вместе с братом, вдвоём они уже составили примерный маршрут. В планах у студентки знакомство с традиционной и современной японской культурой — посещение храмов, музеев и районов Токио, связанных с аниме. Кроме того, поездка будет иметь и гастрономические задачи — попробовать местные блюда, такие как рамен и настоящие японские суши.

Тур запланирован на начало декабря, в это время Япония славится своими клёнами, листья которых начинают переливаться многими цветами радуги и в это время особенно красивы. Увидеть их — одна из задач Елены.

— Нам очень приятно, что акция принесла радость и вдохновение нашим покупателям. Мы всегда стремимся предложить не только качественные товары, но и интересные запоминающиеся моменты, которые поднимут настроение и дадут возможность выиграть нечто особенное. Путёвка в Японию – это шанс для наших победителей познакомиться с уникальной культурой и насладиться новыми впечатлениями, — прокомментировала Эльвира Бекташева, руководитель управления маркетинга территории «Юг» торговой сети «Пятёрочка».

Акция «Лови плюшки – лети в Японию!» проходила в 20 регионах России. Чтобы испытать свою удачу достаточно было сделать покупку от 500 рублей и зарегистрировать чек на сайте. Кроме поездки в Японию можно было выиграть коллекционные фигурки, игровые консоли и другие ценные призы.

«Пятёрочка» нередко старается баловать своих покупателей эдаким и устраивает разные акции. Жители нашего региона с удовольствием участвуют и нередко выигрывают. Так, в 2019 году жительница Ельца получила от любимой торговой сети за победу в конкурсе роскошный подарок – трёхкомнатную квартиру. 
