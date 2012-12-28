Липецкая вечЁрка: найден мертвый дальнобойщик, Студёновский мост открыт и какие маршруты требуют продлить
7-летний мальчик пострадал в столкновении легковушки с припаркованным на улице Циолковского «КамАЗом»
7-летний мальчик пострадал в столкновении легковушки с припаркованным на улице Циолковского «КамАЗом»
Концессионер попытается до зимы выбрать корыто под трамвайные пути на улицах Московской и Циолковского
Глава Липецка взял с подрядчика слово открыть в срок подземный переход на улице Металлургов
В России
48
55 минут назад
Полицейские призвали грабителя банка явиться с повинной
«С учетом имеющихся улик полиция Кузбасса предлагает злоумышленнику самостоятельно явиться с повинной в ближайший отдел полиции», — цитирует полицейских издание.
Сообщение о налете на проспекте Металлургов в Новокузнецке полицейские получили 16 октября около 16:30. В отделение банка зашел мужчина в маске, и, угрожая финансовому консультанту предметом, похожим на пистолет, похитил деньги.
– Сотрудники полиции незамедлительно прибыли по указанному адресу, осмотрели место происшествия, опросили очевидцев и изучили записи с камер видеонаблюдения, изъяли следы, имеющие значение для следствия, – рассказали в ГУ МВД по Кузбассу.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой».
0
0
0
0
0
Комментарии