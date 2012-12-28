Липецкая вечЁрка: найден мертвый дальнобойщик, Студёновский мост открыт и какие маршруты требуют продлить
Владелец брендов Zara и Bershka зарегистрировал в РФ товарный знак
Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) ввела в реестр товарный знак испанской компании Inditex.
Как следует из данных службы, заявка была подана 1 марта 2025 года из Испании. Товарный знак регистрируется по четырем классам (№ 25, № 35, № 39 и № 42) международной классификации товаров и услуг (МКТУ) — одежда, рекламные услуги, транспортные услуги, а также научные и технологические услуги.
В мае 2025 года вице-президент Союза торговых центров, совладелец REC+retail group Наталия Кермедчиева выразила мнение, что возвращение Zara в Россию может произойти после 2027 года, более вероятный сценарий - 2029 год.
Inditex (владеет брендами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho), у которой в РФ было более 500 магазинов, в начале марта 2022 года решила временно прекратить их работу. В октябре того же года компания объявила о достижении соглашения о продаже своего бизнеса в России группе Daher.
Inditex основана испанцем Амансио Ортегой. Сеть насчитывает более 7 тысяч магазинов в 100 странах.
