Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Уцелевший при атаке БПЛА в Ельце мужчина погиб в пожаре
Происшествия
«Из нашего дома бегут управляющие компании»
Общество
В Липецкую область возвращается тепло
Погода в Липецке
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Миллионы мальков сазана выпущены в реку Воронеж у Новолипецкого пляжа
Общество
Липчанка начала рожать в торговом центре: до больницы её сопроводили автоинспекторы
Общество
В Липецке объявились живодёры? Теперь к ветеринарам привезли покалеченную собаку
Происшествия
Липецкая вечЁрка: найден мертвый дальнобойщик, Студёновский мост открыт и какие маршруты требуют продлить
Общество
Два человека погибли при пожаре в Ельце
Происшествия
7-летний мальчик пострадал в столкновении легковушки с припаркованным на улице Циолковского «КамАЗом»
Происшествия
Читать все
7-летний мальчик пострадал в столкновении легковушки с припаркованным на улице Циолковского «КамАЗом»
Происшествия
Концессионер попытается до зимы выбрать корыто под трамвайные пути на улицах Московской и Циолковского
Общество
Глава Липецка взял с подрядчика слово открыть в срок подземный переход на улице Металлургов
Общество
Мужская солидарность: угон машины усманец объяснил желанием отомстить за участника СВО
Происшествия
В театре Толстого — премьера «Обломова»
Культура
Кражу кошелька из тележки в магазине записали камеры
Происшествия
Статистика: в Липецкой области дорожали яйца и соль, дешевел сахар
Экономика
«У нас хотят закрыть больницу, в которой нуждается полрайона!»
Общество
Во время ночной драки у кальян-бара в ход пошёл складной нож
Происшествия
Более 6 000 сотрудников НЛМК приняли участие в осенней Неделе здоровья
НЛМК Live
Читать все
В России
62
сегодня, 14:10

В РФ ожидается массовый приток релокантов в 2026 году

Трудовой кодекс напрямую не запрещает работу из-за рубежа, однако новые финансовые реалии заставляют работодателей настаивать на возвращении сотрудников — так проще администрировать и снизить риски двойного налогообложения.

Адвокат, эксперт Института экономики роста им. П. А. Столыпина Дмитрий Григориади рассказал, что в 2026 году ожидается усиление тенденции возвращения в Россию граждан, уехавших в 2022–2023 годах и продолжавших удаленно работать на российские компании, это связано с налоговыми изменениями, — пишет «Газета.Ru».

«Если раньше основной причиной для возвращения были бытовые трудности за границей (проблемы с ВНЖ, банковскими переводами), то теперь ключевым фактором становятся целенаправленные изменения в российском законодательстве. Новые правила налогообложения и ужесточение контроля делают сохранение удаленной работы из-за рубежа на прежних условиях финансово невыгодным и административно сложным. Для страны возвращение релокантов означает частичное обращение вспять «утечки мозгов» — возвращение квалифицированных специалистов, в первую очередь из сферы IT и финансов», — отметил Григориади.

По его словам, это положительно сказывается на экономике и пополняет российский бюджет за счет налогов. Однако такой сценарий несет в себе и определенные риски, связанные с социальной адаптацией вернувшихся и тем фактом, что их возвращение во многом является вынужденной мерой, а не результатом улучшения делового климата, добавил адвокат.

Он пояснил, что фундаментальным сдвигом, меняющим правила игры для релокантов, стали поправки в Налоговый кодекс РФ, которые в полной мере начнут работать с 2025–2026 годов. Адвокат пояснил, что до 2025 года действовала норма, согласно которой доход удаленного сотрудника, утратившего налоговое резидентство РФ (проживая за границей более 183 дней в году), считался доходом от источников за пределами России. По словам эксперта, это освобождало российского работодателя от обязанности удерживать с его зарплаты налог на доходы физлиц — НДФЛ (от 13% до 22%).

«Данное обстоятельство было мощнейшим финансовым стимулом для релокации. С 1 января 2025 года эта лазейка была закрыта. Теперь российские компании обязаны удерживать НДФЛ с выплат своим дистанционным сотрудникам независимо от их налогового резидентства. Это изменение одномоментно лишило релокантов главного налогового преимущества», — сказал адвокат.

Он добавил, что Трудовой кодекс РФ сам по себе не содержит прямого запрета на дистанционную работу из-за границы, однако новые налоговые реалии создают для работодателей мощный стимул настаивать на возвращении сотрудников в Россию для упрощения администрирования и избежания рисков двойного налогообложения.

Адвокат сказал, что главный плюс для возвращающихся релокантов — сохранение работы и карьерных перспектив в своей российской компании. Возвращение в привычную правовую и финансовую среду решает проблемы с продлением виз, ВНЖ и проведением банковских операций, с которыми многие столкнулись за рубежом, — считает эксперт.

К минусам Григориади отнес существенное увеличение налоговой нагрузки из-за отмены льготы для нерезидентов и введения прогрессивной шкалы НДФЛ, утрату возможности жить в другой стране и интегрироваться в международное профессиональное сообщество.

К рискам адвокат отнес сложности с социальной и психологической реадаптацией после возвращения.

В Россию вернулись около 10% релокантов, покинувших страну в 2022 и 2023 годах, — свидетельствуют данные онлайн-опроса Института прикладных экономических исследований РАНХиГС.
релоканты
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить