В РФ ожидается массовый приток релокантов в 2026 году

Трудовой кодекс напрямую не запрещает работу из-за рубежа, однако новые финансовые реалии заставляют работодателей настаивать на возвращении сотрудников — так проще администрировать и снизить риски двойного налогообложения.