Липецкая вечЁрка: найден мертвый дальнобойщик, Студёновский мост открыт и какие маршруты требуют продлить
7-летний мальчик пострадал в столкновении легковушки с припаркованным на улице Циолковского «КамАЗом»
Концессионер попытается до зимы выбрать корыто под трамвайные пути на улицах Московской и Циолковского
Глава Липецка взял с подрядчика слово открыть в срок подземный переход на улице Металлургов
В России
52
сегодня, 13:03
Россиянам советуют держать сбережения на рублевых депозитах
Россиянам, решившим инвестировать, следует тщательно оценивать валютные риски и помнить о возможности резких изменений курсов.
«Универсального рецепта на все случаи жизни нет. Мы считаем, что несмотря на снижение ставок, они выше инфляции, и депозиты в рублях остаются привлекательными. Если вкладываться в валютные инструменты, то возникают валютные риски, связанные с возможными колебаниями валюты», — сказала она.
«Совсем не рекомендуем вкладываться в инструменты иностранных рынков, потому что здесь есть санкционные риски для российских граждан», — продолжила Данилова.
При этом она отметила, что для людей, которые живут в России, имеют рублевые доходы и расходы, разумнее всего держать деньги в рублевых инструментах, — передает РИА Новости.
