Липецкая вечЁрка: найден мертвый дальнобойщик, Студёновский мост открыт и какие маршруты требуют продлить
7-летний мальчик пострадал в столкновении легковушки с припаркованным на улице Циолковского «КамАЗом»
7-летний мальчик пострадал в столкновении легковушки с припаркованным на улице Циолковского «КамАЗом»
Концессионер попытается до зимы выбрать корыто под трамвайные пути на улицах Московской и Циолковского
Глава Липецка взял с подрядчика слово открыть в срок подземный переход на улице Металлургов
Курение не только убивает, но и оставляет без денег: мошенники обманули липчанку при покупке табачных изделий
Начальником управления Судебного департамента в Тамбовской области назначен Александр Турецких
«К исполнению своих должностных обязанностей Александр Турецких приступил сегодня, 17 октября», — сообщает «Онлайн Тамбов.ру».
Александр Турецких родился в 1977 году, получил высшее образование в Тамбовском государственном техническом университете по специальности «Юриспруденция».
С 2012 по 2017 год возглавлял Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Тамбовской области. С 2017 года был директором правового департамента администрации Тамбовской области, а впоследствии — правительства Тамбовской области. Общий стаж государственной гражданской службы составляет более 26 лет.
Прежний начальник судебного департамента Тамбовской области Валентин Царев ушел на пенсию.
