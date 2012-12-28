Все новости
Уцелевший при атаке БПЛА в Ельце мужчина погиб в пожаре
Происшествия
«Из нашего дома бегут управляющие компании»
Общество
В Липецкую область возвращается тепло
Погода в Липецке
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Миллионы мальков сазана выпущены в реку Воронеж у Новолипецкого пляжа
Общество
Липчанка начала рожать в торговом центре: до больницы её сопроводили автоинспекторы
Общество
В Липецке объявились живодёры? Теперь к ветеринарам привезли покалеченную собаку
Происшествия
Липецкая вечЁрка: найден мертвый дальнобойщик, Студёновский мост открыт и какие маршруты требуют продлить
Общество
Два человека погибли при пожаре в Ельце
Происшествия
7-летний мальчик пострадал в столкновении легковушки с припаркованным на улице Циолковского «КамАЗом»
Происшествия
Цена необходимой Липецку дождевой канализации выросла до сумасшедших 9,5 миллиардов!
Общество
7-летний мальчик пострадал в столкновении легковушки с припаркованным на улице Циолковского «КамАЗом»
Происшествия
Липчанка начала рожать в торговом центре: до больницы её сопроводили автоинспекторы
Общество
Концессионер попытается до зимы выбрать корыто под трамвайные пути на улицах Московской и Циолковского
Общество
Срезал два куска мяса, а остальное выбросил: задержан подозреваемый в краже быка
Происшествия
Глава Липецка взял с подрядчика слово открыть в срок подземный переход на улице Металлургов
Общество
В театре Толстого — премьера «Обломова»
Культура
Курение не только убивает, но и оставляет без денег: мошенники обманули липчанку при покупке табачных изделий
Происшествия
Мужская солидарность: угон машины усманец объяснил желанием отомстить за участника СВО
Происшествия
Более 6 000 сотрудников НЛМК приняли участие в осенней Неделе здоровья
НЛМК Live
В России
45
47 минут назад

Начальником управления Судебного департамента в Тамбовской области назначен Александр Турецких

Начальником управления Судебного департамента в Тамбовской области назначен Александр Турецких. Соответствующий приказ подписан Генеральным директором Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации. 

«К исполнению своих должностных обязанностей Александр Турецких приступил сегодня, 17 октября», — сообщает «Онлайн Тамбов.ру».

Александр Турецких родился в 1977 году, получил высшее образование в Тамбовском государственном техническом университете по специальности «Юриспруденция».

С 2012 по 2017 год возглавлял Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Тамбовской области. С 2017 года был директором правового департамента администрации Тамбовской области, а впоследствии — правительства Тамбовской области. Общий стаж государственной гражданской службы составляет более 26 лет.

Прежний начальник судебного департамента Тамбовской области Валентин Царев ушел на пенсию.

