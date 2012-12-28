В РФ пресекли работу сети терминалов телефонных мошенников

Оперативники БСТМ МВД России совместно с сотрудниками ФСБ России и коллегами из Чувашской Республики, Архангельской, Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Саратовской, Свердловской, Тверской и Тульской областей пресекли деятельность криминального синдиката.