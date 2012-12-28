Родители не смогли разбудить 15-летнего сына в школу: он был без сознания, а потом остановилось сердце
Жители Опытной, Сокола, Сселок, Дачного требуют от мэрии изменения схемы пассажирских перевозок
Липецкая вечЁрка: найден мертвый дальнобойщик, Студёновский мост открыт и какие маршруты требуют продлить
7-летний мальчик пострадал в столкновении легковушки с припаркованным на улице Циолковского «КамАЗом»
Сегодня в Липецке: «Сокольские посиделки», громкая театральная премьера и «Лебединое озеро»
Концессионер попытается до зимы выбрать корыто под трамвайные пути на улицах Московской и Циолковского
Курение не только убивает, но и оставляет без денег: мошенники обманули липчанку при покупке табачных изделий
В России
43
43 минуты назад
В РФ пресекли работу сети терминалов телефонных мошенников
Оперативники БСТМ МВД России совместно с сотрудниками ФСБ России и коллегами из Чувашской Республики, Архангельской, Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Саратовской, Свердловской, Тверской и Тульской областей пресекли деятельность криминального синдиката.
По предварительным данным, операторы терминалов через мессенджер предлагали россиянам работу и подработку якобы в сфере технической поддержки малого бизнеса. Затем им дистанционно передавали абонентские терминалы, работающие в том числе с помощью устанавливаемых сим-карт.
«Эта техника позволяла зарубежным злоумышленникам анонимно звонить с номеров российских операторов связи, чтобы совершать преступления», — написала она в своём Telegram-канале.
В частности, речь идёт о телефонном мошенничестве и заведомо ложных сообщениях об актах терроризма.
В подразделения полиции доставлены 11 подозреваемых в причастности к противоправной деятельности.
В результате обысков обнаружены 13 единиц сетевого оборудования и более 10 тыс. сим-карт.
Работа сети пресечена при участии сотрудников МВД Чувашии, Архангельской, Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Саратовской, Свердловской, Тверской и Тульской областей.
