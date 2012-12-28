В МВД предупредили о схеме мошенников с зачислением средств на карту «по ошибке»

Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Родители не смогли разбудить 15-летнего сына в школу: он был без сознания, а потом остановилось сердце
Здоровье
Жители Опытной, Сокола, Сселок, Дачного требуют от мэрии изменения схемы пассажирских перевозок
Общество
«Из нашего дома бегут управляющие компании»
Общество
В Липецкую область возвращается тепло
Погода в Липецке
Уцелевший при атаке БПЛА в Ельце мужчина погиб в пожаре
Происшествия
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении «чёрных копателей»
Происшествия
В Липецке объявились живодёры? Теперь к ветеринарам привезли покалеченную собаку
Происшествия
Миллионы мальков сазана выпущены в реку Воронеж у Новолипецкого пляжа
Общество
Липецкая вечЁрка: найден мертвый дальнобойщик, Студёновский мост открыт и какие маршруты требуют продлить
Общество
Читать все
Цена необходимой Липецку дождевой канализации выросла до сумасшедших 9,5 миллиардов!
Общество
Уцелевший при атаке БПЛА в Ельце мужчина погиб в пожаре
Происшествия
7-летний мальчик пострадал в столкновении легковушки с припаркованным на улице Циолковского «КамАЗом»
Происшествия
Липчанка начала рожать в торговом центре: до больницы её сопроводили автоинспекторы
Общество
Срезал два куска мяса, а остальное выбросил: задержан подозреваемый в краже быка
Происшествия
Сегодня в Липецке: «Сокольские посиделки», громкая театральная премьера и «Лебединое озеро»
Общество
Концессионер попытается до зимы выбрать корыто под трамвайные пути на улицах Московской и Циолковского
Общество
Курение не только убивает, но и оставляет без денег: мошенники обманули липчанку при покупке табачных изделий
Происшествия
В селе Баловнево во время пожара погиб мужчина
Происшествия
Желтый уровень опасности длился до шести утра
Происшествия
Читать все
В России
56
сегодня, 11:03

В МВД предупредили о схеме мошенников с зачислением средств на карту «по ошибке»

В случае сомнений необходимо связаться с банком через горячую линию, чат в мобильном приложении или посетить банковский офис.

Мошенники стали использовать схему с якобы ошибочным переводом средств на банковскую карту, чтобы добавить ещё одно звено в цепь обналичивания средств или запугивания жертвы под предлогом финансирования террористических организаций, — рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

«Иногда мошенники рассылают поддельные уведомления о переводах. Проверяйте баланс только через официальный мобильный банк или сайт», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, в случае сообщения об ошибочном поступлении средств на карту следует обратиться в банк, где проверят источник перевода, сохранив контакты обратившегося.

Не следует использовать зачисленную по ошибке сумму или по просьбе неизвестного пытаться самостоятельно вернуть средства на другие реквизиты, поскольку это может быть частью мошеннической схемы, подчеркнули в киберполиции.

«В некоторых банках... предусмотрена безопасная функция «возврата ошибочного перевода» прямо в приложении. Это исключает передачу данных посторонним и защищает от подделок», — отметили в ведомстве.
мошенники
карты
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить