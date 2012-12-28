Родители не смогли разбудить 15-летнего сына в школу: он был без сознания, а потом остановилось сердце
Жители Опытной, Сокола, Сселок, Дачного требуют от мэрии изменения схемы пассажирских перевозок
Липецкая вечЁрка: найден мертвый дальнобойщик, Студёновский мост открыт и какие маршруты требуют продлить
7-летний мальчик пострадал в столкновении легковушки с припаркованным на улице Циолковского «КамАЗом»
Сегодня в Липецке: «Сокольские посиделки», громкая театральная премьера и «Лебединое озеро»
Концессионер попытается до зимы выбрать корыто под трамвайные пути на улицах Московской и Циолковского
Курение не только убивает, но и оставляет без денег: мошенники обманули липчанку при покупке табачных изделий
В России
56
сегодня, 11:03
В МВД предупредили о схеме мошенников с зачислением средств на карту «по ошибке»
В случае сомнений необходимо связаться с банком через горячую линию, чат в мобильном приложении или посетить банковский офис.
«Иногда мошенники рассылают поддельные уведомления о переводах. Проверяйте баланс только через официальный мобильный банк или сайт», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Кроме того, в случае сообщения об ошибочном поступлении средств на карту следует обратиться в банк, где проверят источник перевода, сохранив контакты обратившегося.
Не следует использовать зачисленную по ошибке сумму или по просьбе неизвестного пытаться самостоятельно вернуть средства на другие реквизиты, поскольку это может быть частью мошеннической схемы, подчеркнули в киберполиции.
«В некоторых банках... предусмотрена безопасная функция «возврата ошибочного перевода» прямо в приложении. Это исключает передачу данных посторонним и защищает от подделок», — отметили в ведомстве.
0
0
0
0
0
Комментарии