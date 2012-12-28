Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Родители не смогли разбудить 15-летнего сына в школу: он был без сознания, а потом остановилось сердце
Здоровье
Жители Опытной, Сокола, Сселок, Дачного требуют от мэрии изменения схемы пассажирских перевозок
Общество
«Из нашего дома бегут управляющие компании»
Общество
В Липецкую область возвращается тепло
Погода в Липецке
28-летняя женщина заразила сожителя ВИЧ-инфекцией: он обратился в полицию
Происшествия
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении «чёрных копателей»
Происшествия
Уцелевший при атаке БПЛА в Ельце мужчина погиб в пожаре
Происшествия
В Липецке объявились живодёры? Теперь к ветеринарам привезли покалеченную собаку
Происшествия
Миллионы мальков сазана выпущены в реку Воронеж у Новолипецкого пляжа
Общество
Читать все
Цена необходимой Липецку дождевой канализации выросла до сумасшедших 9,5 миллиардов!
Общество
Уцелевший при атаке БПЛА в Ельце мужчина погиб в пожаре
Происшествия
Сегодня в Липецке: «Сокольские посиделки», громкая театральная премьера и «Лебединое озеро»
Общество
Курение не только убивает, но и оставляет без денег: мошенники обманули липчанку при покупке табачных изделий
Происшествия
Липчанка начала рожать в торговом центре: до больницы её сопроводили автоинспекторы
Общество
В селе Баловнево во время пожара погиб мужчина
Происшествия
Желтый уровень опасности длился до шести утра
Происшествия
Красный уровень отменен, желтый действует
Происшествия
В Ельце и четырех районах области объявлен красный уровнь
Происшествия
В Липецкой области — воздушная опасность
Происшествия
Читать все
В России
105
сегодня, 09:59

В Сочи отразили ракетную атаку на город

Силы ПВО отразили масштабную атаку, которая была официально классифицирована властями как «ракетная».

Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетную атаку на город, — написал в своем Telegram-канале.

Прошунин призвал жителей города и туристов сохранять спокойствие, а также соблюдать необходимые меры безопасности.

«Если вы живете рядом с береговой линией, ни в коем случае не выходите на улицу, находитесь в глухом помещении без остекления», — предостерег он.

Ранее сообщалось, что в небе над Сочи прозвучало несколько взрывов.

«Местные жители рассказали, что слышали около трех взрывов над Адлером», — сообщил Telegram-канал Shot. На протяжении ночи в городе звучит сирена.

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) также отменили в Сочи. Заявление было опубликовано в 6:30 мск.

«Опасности для жителей и гостей города-курорта Сочи нет», — сообщил мэр города Андрей Прошунин.

Ночью 17 октября мэр Сочи Андрей Прошунин заявил, что средства противовоздушной обороны отражают атаку БПЛА на город. На этом фоне все местные службы были приведены в состояние максимальной готовности. Глава населенного пункта призвал граждан сохранять спокойствие и соблюдать необходимые меры безопасности.

По данным министерства обороны РФ, всего в течение ночи над территорией страны сбили 61 украинский беспилотник. Больше всего целей — 32 — перехватили в Крыму. Еще 13 дронов уничтожили в Ростовской области, шесть — над акваторией Черного моря, пять — в Брянской области, по два — в столичном регионе и Тульской области, один — в Курской области.
беспилотники
атака
ракетная опасность
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить