В России
105
сегодня, 09:59
В Сочи отразили ракетную атаку на город
Силы ПВО отразили масштабную атаку, которая была официально классифицирована властями как «ракетная».
Прошунин призвал жителей города и туристов сохранять спокойствие, а также соблюдать необходимые меры безопасности.
«Если вы живете рядом с береговой линией, ни в коем случае не выходите на улицу, находитесь в глухом помещении без остекления», — предостерег он.
Ранее сообщалось, что в небе над Сочи прозвучало несколько взрывов.
«Местные жители рассказали, что слышали около трех взрывов над Адлером», — сообщил Telegram-канал Shot. На протяжении ночи в городе звучит сирена.
Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) также отменили в Сочи. Заявление было опубликовано в 6:30 мск.
«Опасности для жителей и гостей города-курорта Сочи нет», — сообщил мэр города Андрей Прошунин.
Ночью 17 октября мэр Сочи Андрей Прошунин заявил, что средства противовоздушной обороны отражают атаку БПЛА на город. На этом фоне все местные службы были приведены в состояние максимальной готовности. Глава населенного пункта призвал граждан сохранять спокойствие и соблюдать необходимые меры безопасности.
По данным министерства обороны РФ, всего в течение ночи над территорией страны сбили 61 украинский беспилотник. Больше всего целей — 32 — перехватили в Крыму. Еще 13 дронов уничтожили в Ростовской области, шесть — над акваторией Черного моря, пять — в Брянской области, по два — в столичном регионе и Тульской области, один — в Курской области.
