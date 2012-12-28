Родители не смогли разбудить 15-летнего сына в школу: он был без сознания, а потом остановилось сердце
В России
40
50 минут назад
В России готовят новые меры для борьбы с дропперами
Платежные агенты банков представляют собой посредников, которые занимаются приемом платежей от граждан и организаций, а также помогают подключать пользователей к финансовым сервисам. Об этом рассказал аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Агенты действуют на основании соглашений с банками, передают полученные средства и данные в расчетные учреждения.
Это не означает, что работа платежных агентов перестанет быть ненужной. Банки по-прежнему смогут сотрудничать с ними, но только для обслуживания клиентов, уже прошедших идентификацию в самой кредитной организации. Однако такие ключевые операции — выпуск банковских карт или открытие электронных кошельков — будут исключительной прерогативой самих банков, пояснил начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев.
В то же время ограничение на проведение упрощенной идентификации, по мнению Владимира Чернова, сократит количество каналов, через которые злоумышленники могут регистрировать чужие счета или использовать подставных лиц. Хотя полностью избавиться от дроппинга это не позволит, схема его реализации станет значительно сложнее.
Кроме того, контроль за подозрительными переводами упростится: проверки будет проводить непосредственно банк, а не терминалы или агентские сети.
