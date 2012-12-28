Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Теперь красный уровень — по всей области
Происшествия
В Липецке 104 дома остаются без отопления
Общество
Родители не смогли разбудить 15-летнего сына в школу: он был без сознания, а потом остановилось сердце
Здоровье
Сегодня в Липецке: Вика рассказывает и показывает, вот они – вакансии с зарплатой в 100 тысяч рублей
Общество
Дальнобойщик из Петербурга умер на стоянке у придорожного кафе
Происшествия
Никому нельзя доверять: 40-летний мужчина обвинил двоюродного брата в присвоении квартиры
Происшествия
28-летняя женщина заразила сожителя ВИЧ-инфекцией: он обратился в полицию
Происшествия
Жители Опытной, Сокола, Сселок, Дачного требуют от мэрии изменения схемы пассажирских перевозок
Общество
Студёновский мост открыт для движения
Общество
«Из нашего дома бегут управляющие компании»
Общество
Читать все
«Из нашего дома бегут управляющие компании»
Общество
В Липецке объявились живодёры? Теперь к ветеринарам привезли покалеченную собаку
Происшествия
Как в горсовете катили резину на мэрию
Общество
«Металлург» провёл одну из самых фееричных концовок в истории, но есть нюанс
Спорт
Миллионы мальков сазана выпущены в реку Воронеж у Новолипецкого пляжа
Общество
В Липецкую область возвращается тепло
Погода в Липецке
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Бизнес из пяти регионов искал партнеров на форуме в Липецке
Общество
Два человека погибли при пожаре в Ельце
Происшествия
Тренер «Металлурга» посетовал, что за красивую игру очков не добавляют
Спорт
Читать все
В России
40
50 минут назад

В России готовят новые меры для борьбы с дропперами

Банковским платежным агентам запретят проводить упрощенную идентификацию клиентов-физлиц. Как сообщили источники в правительстве «Известиям», инициативу уже одобрили в кабмине. Документ также находится в распоряжении редакции. 

Платежные агенты банков представляют собой посредников, которые занимаются приемом платежей от граждан и организаций, а также помогают подключать пользователей к финансовым сервисам. Об этом рассказал аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Агенты действуют на основании соглашений с банками, передают полученные средства и данные в расчетные учреждения. 

Это не означает, что работа платежных агентов перестанет быть ненужной. Банки по-прежнему смогут сотрудничать с ними, но только для обслуживания клиентов, уже прошедших идентификацию в самой кредитной организации. Однако такие ключевые операции — выпуск банковских карт или открытие электронных кошельков — будут исключительной прерогативой самих банков, пояснил начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев. 

В то же время ограничение на проведение упрощенной идентификации, по мнению Владимира Чернова, сократит количество каналов, через которые злоумышленники могут регистрировать чужие счета или использовать подставных лиц. Хотя полностью избавиться от дроппинга это не позволит, схема его реализации станет значительно сложнее. 

Кроме того, контроль за подозрительными переводами упростится: проверки будет проводить непосредственно банк, а не терминалы или агентские сети. 

0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить