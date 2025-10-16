Родители не смогли разбудить 15-летнего сына в школу: он был без сознания, а потом остановилось сердце
В России
31
25 минут назад
В РФ могут ввести льготную ипотеку для учителей и врачей
В России предложили ввести льготную ипотеку для некоторых профессий.
По словам парламентария, «ипотека по профессиям» — это неплохой способ стимулирования граждан для выбора определенного вида деятельности.
Он выступил с инициативой создания специальной льготной программы ипотечного кредитования для учителей и врачей. Парламентарий уверен, что льготное ипотечное кредитование для врачей покажет себя с лучшей стороны. Многие студенты-медики захотят продолжать работать по профессии именно в городских и сельских больницах и поликлиниках.
«Если сюда же мы добавим и территориальную привязку, думаю, это сработает, как некий пуш для привлечения кадров. Например, отлично ведь себя зарекомендовала программа «Земский доктор», когда молодым врачам, которые едут работать на село, выдавались «подъемные». В Новосибирской области по программам «Земский врач» и «Земский фельдшер» на работу в сельские и малые города региона было принято 1056 врачей и 168 фельдшеров. Это ведь большой результат. Так почему бы не закрепить его и обеспечить этих же специалистов жильем? Ведь когда уже будет своя квартира или дом, человек вряд ли даже по окончании контракта уедет жить и работать в другой город», — отметил Аксененко.
По его словам, эта система относительно конкретно медперсонала отлично будет работать в связке с рассматриваемым сейчас законопроектом об «отработках» молодых медиков в госучреждениях здравоохранения. Аксененко уверен, что если предложить врачам специальные программы, это должны быть вообще беспроцентные условия ипотеки в селе. Тогда, по мнению депутата, молодежь поедет работать в села: будет и достойная зарплата, и практика, и главное — жилье.
«Так мы добьемся развития малых территорий. Очень надеюсь, что в течение ближайших лет такая программа действительно заработает и покажет положительные результаты», — резюмировал Аксененко.
В Казахстане ранее запустили ипотеку под 1% годовых. Она доступна для переезжающих работать в села врачей, учителей, работников соцсферы, культуры, спорта, АПК и госслужащих.
