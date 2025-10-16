Все новости
Теперь красный уровень — по всей области
Происшествия
В Липецке 104 дома остаются без отопления
Общество
Родители не смогли разбудить 15-летнего сына в школу: он был без сознания, а потом остановилось сердце
Здоровье
Сегодня в Липецке: Вика рассказывает и показывает, вот они – вакансии с зарплатой в 100 тысяч рублей
Общество
Дальнобойщик из Петербурга умер на стоянке у придорожного кафе
Происшествия
Никому нельзя доверять: 40-летний мужчина обвинил двоюродного брата в присвоении квартиры
Происшествия
28-летняя женщина заразила сожителя ВИЧ-инфекцией: он обратился в полицию
Происшествия
Студёновский мост открыт для движения
Общество
На посетителя рынка «Европейский» упал металлический прилавок: мужчина получил черепно-мозговую травму
Происшествия
В Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении «чёрных копателей»
Происшествия
«Из нашего дома бегут управляющие компании»
Общество
Как в горсовете катили резину на мэрию
Общество
В Липецке объявились живодёры? Теперь к ветеринарам привезли покалеченную собаку
Происшествия
«Металлург» провёл одну из самых фееричных концовок в истории, но есть нюанс
Спорт
В Липецке оборудована третья за год модельная библиотека
Общество
Бизнес из пяти регионов искал партнеров на форуме в Липецке
Общество
Два человека погибли при пожаре в Ельце
Происшествия
В Липецкую область возвращается тепло
Погода в Липецке
Тренер «Металлурга» посетовал, что за красивую игру очков не добавляют
Спорт
Девять веков истории Ельца отобразят на улице Коммунаров
Общество
В России
31
25 минут назад

В РФ могут ввести льготную ипотеку для учителей и врачей

В России предложили ввести льготную ипотеку для некоторых профессий.

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко, комментируя запуск в Казахстане ипотеки под 1% для переезжающих в села специалистов ряда профессий, заявил, что в России нужна ипотека по профессиям, она будет стимулировать граждан выбирать определенные виды деятельности, — пишет «Газета.Ru».

По словам парламентария, «ипотека по профессиям» — это неплохой способ стимулирования граждан для выбора определенного вида деятельности.

Он выступил с инициативой создания специальной льготной программы ипотечного кредитования для учителей и врачей. Парламентарий уверен, что льготное ипотечное кредитование для врачей покажет себя с лучшей стороны. Многие студенты-медики захотят продолжать работать по профессии именно в городских и сельских больницах и поликлиниках.

«Если сюда же мы добавим и территориальную привязку, думаю, это сработает, как некий пуш для привлечения кадров. Например, отлично ведь себя зарекомендовала программа «Земский доктор», когда молодым врачам, которые едут работать на село, выдавались «подъемные». В Новосибирской области по программам «Земский врач» и «Земский фельдшер» на работу в сельские и малые города региона было принято 1056 врачей и 168 фельдшеров. Это ведь большой результат. Так почему бы не закрепить его и обеспечить этих же специалистов жильем? Ведь когда уже будет своя квартира или дом, человек вряд ли даже по окончании контракта уедет жить и работать в другой город», — отметил Аксененко.

По его словам, эта система относительно конкретно медперсонала отлично будет работать в связке с рассматриваемым сейчас законопроектом об «отработках» молодых медиков в госучреждениях здравоохранения. Аксененко уверен, что если предложить врачам специальные программы, это должны быть вообще беспроцентные условия ипотеки в селе. Тогда, по мнению депутата, молодежь поедет работать в села: будет и достойная зарплата, и практика, и главное — жилье.

«Так мы добьемся развития малых территорий. Очень надеюсь, что в течение ближайших лет такая программа действительно заработает и покажет положительные результаты», — резюмировал Аксененко.

В Казахстане ранее запустили ипотеку под 1% годовых. Она доступна для переезжающих работать в села врачей, учителей, работников соцсферы, культуры, спорта, АПК и госслужащих.
льготная ипотека
экономика
