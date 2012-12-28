Родители не смогли разбудить 15-летнего сына в школу: он был без сознания, а потом остановилось сердце
Сегодня в Липецке: Вика рассказывает и показывает, вот они – вакансии с зарплатой в 100 тысяч рублей
Никому нельзя доверять: 40-летний мужчина обвинил двоюродного брата в присвоении квартиры
На посетителя рынка «Европейский» упал металлический прилавок: мужчина получил черепно-мозговую травму
В мире
38
сегодня, 14:54
В Греции приняли закон о 13-часовом рабочем дне
Парламент Греции утвердил законопроект, разрешающий работодателям вводить 13-часовой рабочий день.
«Законопроект Минтруда включает, в том числе, гибкий график работы, 13-часовой рабочий день, правила приема на работу и увольнения с ускоренными процедурами и четырехдневным трудоустройством», — говорится в материале.
Документ, предложенный Министерством труда Греции, был одобрен парламентом несмотря на бурные протесты и забастовки, а также ожесточенные дебаты в законодательном органе.
Уточняется, что законопроект позволяет работодателям устанавливать 13-часовой рабочий день ограниченное количество раз — 37 дней в год. В таких случаях работникам будет выплачиваться доплата в размере 40% от их почасовой зарплаты.
Сейчас в Греции официальный рабочий день составляет восемь часов. Сверхурочная работа должна оплачиваться отдельно. При этом в туристический сезон закон разрешает работодателям устанавливать шестидневную рабочую неделю. По данным Евростата, греки уже работают в среднем 39,8 часа в неделю, в то время как средний показатель по ЕС составляет 35,8 часа.
«Сверхурочная работа - это не выбор, это необходимость, сверхурочная работа часто является средством выживания», — отмечают греческие СМИ.
0
0
0
0
0
Комментарии