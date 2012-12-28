Биолог предлагает внедрять антибиотиковую опеку в больницах

По данным ВОЗ, каждая шестая бактериальная инфекция в мире не поддается лечению антибиотиками. В 2018-23 годах устойчивость болезней к препаратам выросла у 40% бактерий и ежегодно увеличивается на 5-15%.