Биолог предлагает внедрять антибиотиковую опеку в больницах
По данным ВОЗ, каждая шестая бактериальная инфекция в мире не поддается лечению антибиотиками. В 2018-23 годах устойчивость болезней к препаратам выросла у 40% бактерий и ежегодно увеличивается на 5-15%.
«Устойчивость к противомикробным препаратам опережает достижения современной медицины», — заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, представляя новый доклад о распространении лекарственной устойчивости.
Авторы работы впервые исследовали эффективность 22 антибиотиков, применяемых против инфекций мочевыводящих путей, желудочно-кишечного тракта и кровотока, а также гонореи. Данные собраны из более чем сотни стран, — передает РИА Новости.
Оказалось, что каждая шестая бактериальная инфекция в мире (из тех, что подтверждены лабораторно) не поддается лечению антибиотиками. И ситуация ухудшается. С 2018 по 2023 год устойчивость к препаратам выросла у 40% бактерий. Каждый год их доля увеличивается в среднем на 5-15%.
По данным ВОЗ, хуже всего дела обстоят в Юго-Восточной Азии и Восточном Средиземноморье. Здесь антибиотики не работают против каждой третьей зарегистрированной инфекции. Даже в Африке не так плохо, там резистентность встречается в каждом пятом случае.
И опасность устойчивости к противомикробным препаратам (УПП) все чаще подстерегает людей с самого рождения.
Исследователи из Сиднея проанализировали почти 15 тысяч образцов крови, взятых у больных младенцев из пяти стран Юго-Восточной Азии, включая Индонезию и Филиппины. Выяснилось, что большинство инфекций вызвано бактериями, которые не поддаются лечению с помощью современных методов, рекомендованных ВОЗ.
В центре внимания ученых были так называемые грамотрицательные бактерии. Среди них: кишечная палочка, сальмонелла, возбудитель пневмонии — источники почти 80 процентов инфекций. С большой вероятностью именно они развивают (и распространяют) устойчивость к антибиотикам. Причина — в дополнительной мембране, которая обеспечивает защиту от лекарств, а при разрушении вызывает сильную воспалительную реакцию, что может привести к сепсису.
В России наиболее устойчивыми к противомикробным препаратам (УПП) являются возбудитель воспаления легких (Klebsiella pneumoniae) и кишечная палочка (Escherichia coli и Acinetobacter baumannii). Растет и устойчивость палочки Коха.
Для борьбы со сложившейся ситуацией в стране в 2017 году приняли Национальную стратегию по предотвращению антимикробной резистентностью. Антибиотики начали продавать только по рецепту врача, специалисты разработали необходимые клинические рекомендации, ведется просветительская работа среди медработников и населения и микробиологический мониторинг через систему эпиднадзора. Кроме того, ограничивается применение антибиотиков в сельском хозяйстве, поддерживаются научные исследования по созданию новых препаратов и методов лечения.
В России необходимо внедрять систему антибиотиковой опеки в медучреждениях на фоне снижения эффективности препаратов против заболеваний. С инициативой выступила кандидат биологических наук, руководитель научных коммуникаций медико-генетического центра Genotek Екатерина Суркова.
«Эти микроорганизмы опасны тем, что устойчивы не только к «простым» антибиотикам, но и к препаратам последнего резерва, что осложняет лечение и повышает риск тяжелых исходов», — отмечает Екатерина Суркова.
По данным некоторых исследований, ежегодно в России умирают десятки тысяч пациентов из-за инфекций, вызванных устойчивыми патогенами. Однако точной официальной статистики нет.
Особая ситуация — с палочкой Коха, устойчивость которой также стремительно растет.
По данным 2023 года, примерно каждый 20-й пациент с туберкулезом в мире имеет штамм бактерии, устойчивый сразу ко многим противотуберкулезным препаратам. Для России проблема особенно актуальна.
«По распространенности устойчивого туберкулеза наша страна входит в пятерку мировых лидеров: в 2023-м на Россию приходилось порядка семи процентов всех зарегистрированных в мире случаев МЛУ-ТБ (первенство удерживала Индия — 27%, остальные места занимали Китай, Индонезия и Филиппины)», — заявила Суркова.
По мнению некоторых ученых, особенности советской, а затем и российской медицины и пенитенциарной системы сыграли важную в роль в том, что опасная бактерия стала такой сильной.
