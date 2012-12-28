Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Теперь красный уровень — по всей области
Происшествия
В Липецке 104 дома остаются без отопления
Общество
Сегодня в Липецке: Вика рассказывает и показывает, вот они – вакансии с зарплатой в 100 тысяч рублей
Общество
Никому нельзя доверять: 40-летний мужчина обвинил двоюродного брата в присвоении квартиры
Происшествия
Дальнобойщик из Петербурга умер на стоянке у придорожного кафе
Происшествия
В Липецке отремонтируют школу для слабослышащих и слабовидящих детей
Общество
На посетителя рынка «Европейский» упал металлический прилавок: мужчина получил черепно-мозговую травму
Происшествия
28-летняя женщина заразила сожителя ВИЧ-инфекцией: он обратился в полицию
Происшествия
Родители не смогли разбудить 15-летнего сына в школу: он был без сознания, а потом остановилось сердце
Здоровье
Студёновский мост открыт для движения
Общество
Читать все
Студёновский мост открыт для движения
Общество
28-летняя женщина заразила сожителя ВИЧ-инфекцией: он обратился в полицию
Происшествия
Родители не смогли разбудить 15-летнего сына в школу: он был без сознания, а потом остановилось сердце
Здоровье
Грязинец перевёл мошенникам 690 000 рублей за вывод заработанных на инвестициях денег
Происшествия
В Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении «чёрных копателей»
Происшествия
35-летний липчанин нашёл в автобусе банковскую карту и спустил чужие деньги в автоматах с игрушками
Происшествия
На окраине Липецка столкнулись «ВАЗ» и «Рено - Логан»: пострадал водитель
Происшествия
Пьяный водитель пытался дать взятку вызвавшему ДПС участковому
Происшествия
Жители Опытной, Сокола, Сселок, Дачного требуют от мэрии изменения схемы пассажирских перевозок
Общество
У любителя пьяной езды конфисковали «Рено Сандеро»
Происшествия
Читать все
В России
59
сегодня, 13:06

В Подмосковье за год в пять раз выросла численность бурых медведей

Численность бурых медведей в лесах Московской области возросла в пять раз за последний год — с 15 до примерно 80 особей.

В этом году численность бурых медведей в Московской области увеличилась до 80 особей, что создает риск для местных жителей. Эксперты обсуждают возможность ограниченного отстрела для поддержания экологического баланса.

По данным Телеграм-канала Mash, следы животных были зафиксированы вблизи Звенигорода, Одинцова и Талдома — на относительно небольшом расстоянии от столицы. Только в 2025 году уже зарегистрировано два случая нападения медведей на людей: на границе Шаховского и Можайского районов, а также вблизи Лотошинского района.

Оба пострадавших остались в живых, однако у местного населения теперь присутствует устойчивый страх перед посещением лесных массивов. Проблема усугубляется тем, что у бурых медведей в подмосковной экосистеме отсутствуют естественные враги, что приводит к неконтролируемому росту популяции.

Популяция бурых медведей в Московской области увеличилась в пятикратном размере за последний год, достигнув приблизительно 80 особей, тогда как ранее их количество составляло всего 15. Эти хищники свободно передвигаются по региону, создавая значительную угрозу для местного населения.

Специалисты и охотники предлагают как компромиссную меру осуществлять ограниченный отстрел животных под строгим контролем природоохранных ведомств, подчеркивая, что основная цель — не истребление, а сохранение экологического равновесия. Егеря заявляют, что предпочтительнее охотиться на лосей или кабанов, численность которых также остаётся высокой.

В прошлые годы встречи с медведями возможны были лишь в самых удалённых и труднодоступных лесах. Однако ситуация начала существенно изменяться после включения бурого медведя в Красную книгу Московской области, вследствие чего охота на него была полностью запрещена для восстановления численности популяции.

В Сочи, в Красной поляне, местные жители находятся в страхе перед огромным медведем. Недавно в Подмосковье охотники зафиксировали медведя, спокойно передвигавшегося по территории.

В поселке Красные Всходы, недалеко от Звенигорода, это животное было обнаружено с помощью тепловизора, вызвав обеспокоенность среди местных жителей уже несколько недель назад. На видеозаписи можно увидеть, как крупный зверь медленно передвигается вдоль леса. Услышав голоса, он встал на задние лапы и быстро исчез.
медведи
животные
Подмосковье
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить