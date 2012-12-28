Сегодня в Липецке: Вика рассказывает и показывает, вот они – вакансии с зарплатой в 100 тысяч рублей
В России
59
сегодня, 13:06
В Подмосковье за год в пять раз выросла численность бурых медведей
Численность бурых медведей в лесах Московской области возросла в пять раз за последний год — с 15 до примерно 80 особей.
По данным Телеграм-канала Mash, следы животных были зафиксированы вблизи Звенигорода, Одинцова и Талдома — на относительно небольшом расстоянии от столицы. Только в 2025 году уже зарегистрировано два случая нападения медведей на людей: на границе Шаховского и Можайского районов, а также вблизи Лотошинского района.
Оба пострадавших остались в живых, однако у местного населения теперь присутствует устойчивый страх перед посещением лесных массивов. Проблема усугубляется тем, что у бурых медведей в подмосковной экосистеме отсутствуют естественные враги, что приводит к неконтролируемому росту популяции.
Популяция бурых медведей в Московской области увеличилась в пятикратном размере за последний год, достигнув приблизительно 80 особей, тогда как ранее их количество составляло всего 15. Эти хищники свободно передвигаются по региону, создавая значительную угрозу для местного населения.
Специалисты и охотники предлагают как компромиссную меру осуществлять ограниченный отстрел животных под строгим контролем природоохранных ведомств, подчеркивая, что основная цель — не истребление, а сохранение экологического равновесия. Егеря заявляют, что предпочтительнее охотиться на лосей или кабанов, численность которых также остаётся высокой.
В прошлые годы встречи с медведями возможны были лишь в самых удалённых и труднодоступных лесах. Однако ситуация начала существенно изменяться после включения бурого медведя в Красную книгу Московской области, вследствие чего охота на него была полностью запрещена для восстановления численности популяции.
В Сочи, в Красной поляне, местные жители находятся в страхе перед огромным медведем. Недавно в Подмосковье охотники зафиксировали медведя, спокойно передвигавшегося по территории.
В поселке Красные Всходы, недалеко от Звенигорода, это животное было обнаружено с помощью тепловизора, вызвав обеспокоенность среди местных жителей уже несколько недель назад. На видеозаписи можно увидеть, как крупный зверь медленно передвигается вдоль леса. Услышав голоса, он встал на задние лапы и быстро исчез.
Комментарии