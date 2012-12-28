Никому нельзя доверять: 40-летний мужчина обвинил двоюродного брата в присвоении квартиры
Сегодня в Липецке: Вика рассказывает и показывает, вот они – вакансии с зарплатой в 100 тысяч рублей
На посетителя рынка «Европейский» упал металлический прилавок: мужчина получил черепно-мозговую травму
На посетителя рынка «Европейский» упал металлический прилавок: мужчина получил черепно-мозговую травму
35-летний липчанин нашёл в автобусе банковскую карту и спустил чужие деньги в автоматах с игрушками
В России
13
8 минут назад
В кабмине отменили пошлины на импорт бензина и дизельного топлива
Россия располагает ресурсами для импорта бензина и дизельного топлива.
Как заявил зампред кабмина, правительство снизило ранее действовавшую 5%-ную импортную пошлину, — передает РИА Новости.
«Сейчас правительство обнулило эту пошлину, поэтому экономические операторы имеют возможность поставлять бензин, дизельное топливо, нефтепродукты... Такая возможность предоставлена», — сказал он.
«Созданы экономические условия для импорта автомобильного бензина путем обнуления до середины 2026 года ввозной импортной пошлины и приняты решения по обеспечению демпферных выплат в отношении ввозимого топлива. Обеспечена работа с партнерами в поставке бензина на российский рынок», — отметил министр энергетики России Сергей Цивилев на совещании с президентом России Владимиром Путиным.
По его словам, еще одной мерой стало использование потенциала ранее накопленных запасов топлива на НПЗ и нефтебазах, также было принято решение перенести на более поздние сроки плановые ремонты НПЗ, — сообщает ТАСС.
Среди других мер: продление до конца года запрета на экспорт автомобильного бензина для всех участников рынка, включая и производителей. Властями также введен запрет на экспорт дизельного топлива для участников рынка за исключением производителей и тоже до конца 2025 года, — рассказал глава Минэнерго.
«В настоящее время дополнительно реализуется следующее мероприятие - корректировка правил проведения биржевых торгов с целью недопущения спекулятивного роста цен на топливо в оптовом сегменте, координация логистики и ускорение поставок топлива во все регионы, а также для нужд сельхозтоваропроизводителей», — добавил Цивилев.
« Одновременно с принятыми мерами ведется комплексная работа по усилению защиты объектов топливно-энергетического комплекса», — подчеркнул он.
0
0
0
0
0
Комментарии