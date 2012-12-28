Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Теперь красный уровень — по всей области
Происшествия
В Липецке 104 дома остаются без отопления
Общество
Водитель получил два штрафа за ремень за минуту
Происшествия
Ограбление у пивбара записала камера наблюдения
Происшествия
Никому нельзя доверять: 40-летний мужчина обвинил двоюродного брата в присвоении квартиры
Происшествия
Сегодня в Липецке: Вика рассказывает и показывает, вот они – вакансии с зарплатой в 100 тысяч рублей
Общество
На Зеленый остров еще подкинули денег
Общество
Дальнобойщик из Петербурга умер на стоянке у придорожного кафе
Происшествия
В Липецке отремонтируют школу для слабослышащих и слабовидящих детей
Общество
На посетителя рынка «Европейский» упал металлический прилавок: мужчина получил черепно-мозговую травму
Происшествия
Читать все
В один из корпусов 96-го детского сада до сих пор не подано тепло
Общество
Студёновский мост открыт для движения
Общество
Дальнобойщик из Петербурга умер на стоянке у придорожного кафе
Происшествия
Грязинец перевёл мошенникам 690 000 рублей за вывод заработанных на инвестициях денег
Происшествия
На посетителя рынка «Европейский» упал металлический прилавок: мужчина получил черепно-мозговую травму
Происшествия
28-летняя женщина заразила сожителя ВИЧ-инфекцией: он обратился в полицию
Происшествия
35-летний липчанин нашёл в автобусе банковскую карту и спустил чужие деньги в автоматах с игрушками
Происшествия
В Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении «чёрных копателей»
Происшествия
На окраине Липецка столкнулись «ВАЗ» и «Рено - Логан»: пострадал водитель
Происшествия
В Липецке пожарные тушили автобус
Происшествия
Читать все
В России
13
8 минут назад

В кабмине отменили пошлины на импорт бензина и дизельного топлива

Россия располагает ресурсами для импорта бензина и дизельного топлива.

В России обнулили пошлину на импорт бензина и дизельного топлива, — заявил российский вице-премьер Александр Новак.

Как заявил зампред кабмина, правительство снизило ранее действовавшую 5%-ную импортную пошлину, — передает РИА Новости.

«Сейчас правительство обнулило эту пошлину, поэтому экономические операторы имеют возможность поставлять бензин, дизельное топливо, нефтепродукты... Такая возможность предоставлена», — сказал он.

«Созданы экономические условия для импорта автомобильного бензина путем обнуления до середины 2026 года ввозной импортной пошлины и приняты решения по обеспечению демпферных выплат в отношении ввозимого топлива. Обеспечена работа с партнерами в поставке бензина на российский рынок», — отметил министр энергетики России Сергей Цивилев на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

По его словам, еще одной мерой стало использование потенциала ранее накопленных запасов топлива на НПЗ и нефтебазах, также было принято решение перенести на более поздние сроки плановые ремонты НПЗ, — сообщает ТАСС.

Среди других мер: продление до конца года запрета на экспорт автомобильного бензина для всех участников рынка, включая и производителей. Властями также введен запрет на экспорт дизельного топлива для участников рынка за исключением производителей и тоже до конца 2025 года, — рассказал глава Минэнерго.

«В настоящее время дополнительно реализуется следующее мероприятие - корректировка правил проведения биржевых торгов с целью недопущения спекулятивного роста цен на топливо в оптовом сегменте, координация логистики и ускорение поставок топлива во все регионы, а также для нужд сельхозтоваропроизводителей», — добавил Цивилев.

« Одновременно с принятыми мерами ведется комплексная работа по усилению защиты объектов топливно-энергетического комплекса», — подчеркнул он.
топливо
бензин
импорт
экономика
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить