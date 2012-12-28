Все новости
В России
41
56 минут назад

В 2026 году ожидается всплеск расторжений по рассрочке в новостройках

Рост числа расторжений договоров по рассрочке при покупке квартир в новостройках может усилиться в 2026 году.

На рынке новостроек прогнозируется значительный рост числа расторжений договоров рассрочки. По оценкам аналитиков, в 2026 году доля таких случаев может увеличиться с текущих 3–15% до 20–30%. Основным условием для такого всплеска является сохранение высоких ставок по рыночной ипотеке и отсутствие их снижения до более приемлемого уровня в 10–12%, — передает РБК.

Многие покупатели, оформляя рассрочку, надеялись на скорое удешевление ипотечных кредитов, чтобы рефинансировать свои обязательства. Но этого пока не произошло, что и может стать причиной массовых отказов от договоров. Впрочем, некоторые эксперты не видят предпосылок для резкого роста расторжений, отмечая, что ипотечные ставки постепенно становятся более комфортными, что упрощает переход с рассрочки на кредит.

Застройщики, в свою очередь, демонстрируют относительное спокойствие. Представители девелоперских компаний сообщают, что текущий уровень расторжений остается стабильным. Например, в группе «Самолет» к октябрю 2025 года доля расторгнутых рассрочек составила 8%. Девелоперы отмечают, что большинство из них заранее закладывают в финансовые модели риски расторжения до 15% договоров и предусматривают штрафные санкции за прекращение выплат.

Основной причиной, по которой покупатели отказываются от рассрочек, остается невозможность получить ипотечный кредит из-за высоких ставок или отказа банка. На начало октября средневзвешенная ставка по ипотеке на новостройки превышала 21%. Другими факторами становятся личные финансовые трудности, проблемы с продажей старой квартиры для оплаты новой, а также неверная оценка своих финансовых возможностей на длительный срок.

Популярность рассрочки на рынке новостроек росла с 2022 года и к августу 2025 года достигла рекордных показателей. Однако к осени спрос на этот инструмент снизился. Эксперты связывают это с ужесточением требований со стороны застройщиков к покупателям, а также с некоторым улучшением условий по ипотечным программам, которые стали более привлекательной альтернативой.
рассрочка
новостройки
расторжения
экономика
0
0
0
0
0

Комментарии

