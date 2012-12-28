Никому нельзя доверять: 40-летний мужчина обвинил двоюродного брата в присвоении квартиры
Сегодня в Липецке: Вика рассказывает и показывает, вот они – вакансии с зарплатой в 100 тысяч рублей
На посетителя рынка «Европейский» упал металлический прилавок: мужчина получил черепно-мозговую травму
На посетителя рынка «Европейский» упал металлический прилавок: мужчина получил черепно-мозговую травму
35-летний липчанин нашёл в автобусе банковскую карту и спустил чужие деньги в автоматах с игрушками
В России
41
56 минут назад
В 2026 году ожидается всплеск расторжений по рассрочке в новостройках
Рост числа расторжений договоров по рассрочке при покупке квартир в новостройках может усилиться в 2026 году.
Многие покупатели, оформляя рассрочку, надеялись на скорое удешевление ипотечных кредитов, чтобы рефинансировать свои обязательства. Но этого пока не произошло, что и может стать причиной массовых отказов от договоров. Впрочем, некоторые эксперты не видят предпосылок для резкого роста расторжений, отмечая, что ипотечные ставки постепенно становятся более комфортными, что упрощает переход с рассрочки на кредит.
Застройщики, в свою очередь, демонстрируют относительное спокойствие. Представители девелоперских компаний сообщают, что текущий уровень расторжений остается стабильным. Например, в группе «Самолет» к октябрю 2025 года доля расторгнутых рассрочек составила 8%. Девелоперы отмечают, что большинство из них заранее закладывают в финансовые модели риски расторжения до 15% договоров и предусматривают штрафные санкции за прекращение выплат.
Основной причиной, по которой покупатели отказываются от рассрочек, остается невозможность получить ипотечный кредит из-за высоких ставок или отказа банка. На начало октября средневзвешенная ставка по ипотеке на новостройки превышала 21%. Другими факторами становятся личные финансовые трудности, проблемы с продажей старой квартиры для оплаты новой, а также неверная оценка своих финансовых возможностей на длительный срок.
Популярность рассрочки на рынке новостроек росла с 2022 года и к августу 2025 года достигла рекордных показателей. Однако к осени спрос на этот инструмент снизился. Эксперты связывают это с ужесточением требований со стороны застройщиков к покупателям, а также с некоторым улучшением условий по ипотечным программам, которые стали более привлекательной альтернативой.
0
0
0
0
0
Комментарии