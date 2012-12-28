Суд продлил арест на счета и имущество жены и матери депутата областного Совета Анатолия Емельянова
В суде разрешили изымать автомобили у нетрезвых водителей
Правоведы пояснили, что автомобиль подлежит изъятию независимо от материального статуса пьяного водителя.
Суд рассмотрел дело водителя, который дважды попался на управлении автомобилем в нетрезвом виде. Первый раз он отделался административным наказанием, на второй против него возбудили уголовное дело. Суд приговорил его к 240 часам обязательных работ, на два года лишил водительских прав, а также конфисковал автомобиль Mercedes-Benz CLA 200 в собственность государства.
Уточняется, что водитель дошел до кассации, добиваясь возврата автомобиля, но безуспешно.
«За управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования, возможна конфискация автомобиля», — передаёт РИА Новости.
Уточняется, что для соответствующего решения достаточно принадлежности транспортного средства осуждённому и использование им автомобиля при совершении инкриминируемого преступления, предусмотренного ст. 264.1 или 264.3 Уголовного кодекса.
«Применение этой нормы не зависит от условий жизни и материального положения осуждённого, достаточно наличия совокупности двух обстоятельств: во-первых — принадлежность транспортного средства осужденному, во-вторых — использование осужденным транспортного средства при совершении инкриминируемого преступления, предусмотренного статьями 264.1 или 264.3 Уголовного кодекса», — заявили в суде.
