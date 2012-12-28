Суд продлил арест на счета и имущество жены и матери депутата областного Совета Анатолия Емельянова
Майские праздники в 2026 году будут короче предыдущих из-за длинных новогодних каникул
Майские праздники в 2026 году будут короче предыдущих, в том числе из-за предстоящих длинных новогодних каникул
«В 2025 году у нас были длительные майские праздники. В 2026 году за счет достаточно длинных новогодних праздников у нас майские праздники составят: по случаю 1 Мая — три выходных дня, по случаю 9 Мая мы тоже будем отдыхать три дня», — пояснила она.
Трудовой кодекс РФ устанавливает 14 праздничных дней в год, при этом они переносятся, если выпадают на обычные выходные. В 2026 году в России предусмотрены в общей сложности 247 рабочих дней. Столько же было годом ранее, — передает ТАСС.
«Вместе с тем абсолютное большинство россиян разделяют точку зрения правительства о том, что новогодние выходные нужно делать длительными, поскольку зачастую это единственный праздник, когда вся семья имеет возможность наслаждаться длинными выходными днями», — добавила парламентарий.
Днем ранее сообщалось, что россиян ждет шестидневная рабочая неделя в конце октября. График связан с переносом выходного дня с 1 ноября на 3-е. За рабочей субботой последуют три нерабочих дня. 4 ноября в России ежегодно отмечается День народного единства.
