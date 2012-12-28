Все новости
Сельдь в рознице подорожала на 28%

Средняя розничная цена соленой сельди в России в январе – сентябре составила 375 рублей за 1 кг, что на 28% больше, чем за тот же период годом ранее, подсчитали «Известия» на основе данных Росстата. 

При этом оптовые цены на сельдь снижаются. Согласно данным Нацрыбресурса на 13 октября, средняя стоимость атлантической сельди в центре России в опте составила 185 рублей за кг (−14% с начала года), на северо-западе страны она подешевела на 20%, до 162 рублей за кг. Тихоокеанская сельдь на Дальнем Востоке в опте стоила в начале октября 120 рублей (−20% с начала года). 

Несмотря на удешевление в опте, розничные цены продолжают расти из-за увеличения затрат на логистику, хранение и переработку, отметил директор Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров. По его словам, доля сырья в конечной стоимости составляет около 25%, переработки и упаковки — 20%, транспортировки — 15%, оптовой наценки — 10%, а розничной — 30%. 

В цепочке поставок сельди может быть до шести посредников, а совокупная наценка — от 5 до 50%, что увеличивает цену конечного продукта в 2–3,5 раза, рассказал «Известиям» представитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС). По его словам, служба анализирует структуру себестоимости, объемы добычи и реализации, а также политику ценообразования. Ведомство уже направило запросы в 37 рыбодобывающих организаций и в настоящее время анализирует информацию о первичной переработке и покупателях, данные об объемах реализуемой продукции, о фактических объемах добычи и производства, реализации и структуре себестоимости, добавил представитель ФАС. 

Сельдь — самая популярная рыба в России, она занимает второе место по объему розничных продаж среди всех категорий «рыбной полки», лишь немного уступая консервам, следует из совместного исследования ВАРПЭ и «Нильсен», проведенного в начале 2025 года. Так, к марту 2025 года доля сельди в «рыбной корзине» составила 21,5%, а в рыбном чеке — 16%, говорится в исследовании. 

