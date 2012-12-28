Суд продлил арест на счета и имущество жены и матери депутата областного Совета Анатолия Емельянова
Никому нельзя доверять: 40-летний мужчина обвинил двоюродного брата в присвоении квартиры
Липецкая вечЁрка: богатая жизнь, два штрафа за минуту и финансовые трудности семьи депутата
В России
47
вчера, 22:46
Аудиторы нашли скрытые резервы бюджета на 1,5 трлн
Главным источником резервов станет налог на добавленную стоимость (НДС). В расчете Минфина не учтена отмена ряда льгот по уплате налога, в том числе по операциям эквайринга и процессинга, а также по сделкам с передачей прав на базы данных. Дополнительные 52 млрд рублей могут поступить от акциза на жидкую сталь. Еще 35 млрд принесут таможенные сборы, 452 млн — приватизация нефинансовых активов.
Одновременно аудиторы указывают и на риски недопоступлений — 272 млрд рублей. Основная часть связана с налогом на прибыль, который может принести на 74 млрд меньше плановых 13 трлн за три года. Потери также возможны по по вывозной пошлине на газ и таможенным платежам физлиц. Еще одна значимая статья риска — дивиденды и доходы от долей в капитале компаний.
«1,5 трлн за три года или в среднем 500 млрд в год — это не так много в масштабах общего размера бюджета. Например, по отношению к среднегодовому размеру доходов это всего 1,2%. Но сопоставимо с суммарным объемом расходов федеральной казны на 2026-й на культуру и кинематографию (306 млрд), СМИ (146 млрд), физкультуру и спорт (75 млрд рублей)», — оценила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.
0
0
0
0
0
Комментарии