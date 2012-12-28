Все новости
В мире
32
31 минуту назад

На Земле ожидаются магнитные бури

Метеозависимым людям во время магнитной бури стоит быть особенно осторожными.

В ночь на 17 октября на Земле ожидаются магнитные бури. Очередным прогнозом космической погоды в Telegram-канале поделились в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, возмущения начнутся около 21:00 16 октября и продлятся до 6:00 17 октября. После магнитосфера начнет успокаиваться, фон останется возмущенным до 9:00. В норму геомагнитное поле Земли придет к 10:00. В пике возмущений сила бури будет доходить до значения G2.

Метеозависимым людям во время магнитной бури стоит быть особенно осторожными. Необходимо ограничить физическую и эмоциональную нагрузку, избегать переутомления и недосыпа. Рекомендуется отказаться от алкоголя и крепкого кофе. При ухудшении самочувствия нужно обратиться к врачу.
магнитные бури
здоровье
