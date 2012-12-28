Суд продлил арест на счета и имущество жены и матери депутата областного Совета Анатолия Емельянова
На Земле ожидаются магнитные бури
Метеозависимым людям во время магнитной бури стоит быть особенно осторожными.
По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, возмущения начнутся около 21:00 16 октября и продлятся до 6:00 17 октября. После магнитосфера начнет успокаиваться, фон останется возмущенным до 9:00. В норму геомагнитное поле Земли придет к 10:00. В пике возмущений сила бури будет доходить до значения G2.
Метеозависимым людям во время магнитной бури стоит быть особенно осторожными. Необходимо ограничить физическую и эмоциональную нагрузку, избегать переутомления и недосыпа. Рекомендуется отказаться от алкоголя и крепкого кофе. При ухудшении самочувствия нужно обратиться к врачу.
