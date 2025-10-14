Суд продлил арест на счета и имущество жены и матери депутата областного Совета Анатолия Емельянова
За непорядок в квартире есть риск лишиться жилья
За бардак в квартире есть риск лишиться жилья.
По словам эксперта, закон позволяет собственникам распоряжаться имуществом по собственному усмотрению, пока это не нарушает права и интересы других людей. При этом крайне захламленные квартиры создают риск для здоровья и безопасности соседей, — пишет «Российская газета».
«Возникают риски возгорания, антисанитария, запах, насекомые и грызуны. Все это уже не личное дело владельца. На практике такие ситуации подпадают под несколько статей сразу: нарушение санитарных правил, требований пожарной безопасности, правил пользования жилыми помещениями и норм Жилищного кодекса», — объяснил Гаврилов.
Он добавил, что в таких случаях Роспотребнадзор вправе проверить квартиру и вынести предписание, МЧС — зафиксировать нарушение противопожарного режима, а управляющая компания и жилищная инспекция — составить акты и направить материалы в суд, если собственник откажется исправлять ситуацию добровольно. По итогу квартиру могут продать с публичных торгов, а бывшему владельцу выплатить вырученные средства за вычетом расходов.
Гаврилов отметил, что случаи крайнего захламления жилья встречаются все чаще. Подобные ситуации особенно распространены в больших городах, жители которых склонны проводить много времени в одиночестве.
