В РФ хотят увеличить максимальный размер пособия по безработице

Депутаты Госдумы от КПРФ и сенатор Айрат Гибатдинов направили обращение премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой увеличить размер пособия по безработице до размера прожиточного минимума. В данный момент максимальная величина пособия по безработице составляет 12 792 рубля.