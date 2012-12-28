Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Космонавт Иван Вагнер опубликовал снимок Липецка с орбиты и рассказал о заповедниках региона
Общество
41-летний мужчина поймал шесть краснокнижных рыб
Происшествия
Красный уровень объявлен в Липецке и пяти районах
Происшествия
24-летняя девушка устроила себе богатую жизнь за счет ничего не подозревавшего соседа
Происшествия
Без горячей воды и отопления живут липчане после провала в кипяток автомобиля
Общество
Из-за сокращения рейсов 343-го маршрута в школе Дачного стали меньше перемены
Общество
В ваш дом подали отопление?
Говорит Липецк
Липецкая вечЁрка: огненная авария, открытие Студеновского моста и премии для чиновников
Общество
Сегодня в Липецке: духовные скрепы, предприятия задыхаются от кадрового голода
Общество
21-летнего водителя оштрафовали за «шашечки»
Происшествия
Читать все
24-летняя девушка устроила себе богатую жизнь за счет ничего не подозревавшего соседа
Происшествия
Ничего святого: ельчанин обокрал мать
Происшествия
В качестве жеста доброй воли на улице Крайней заасфальтировали залатанную кирпичами яму
Общество
В трех электронных аукционах выявили крупный картельный сговор
Общество
Суд продлил арест на счета и имущество жены и матери депутата областного Совета Анатолия Емельянова
Происшествия
Под видом замены домофона пенсионерку обманули более чем на 2,3 миллиона рублей
Происшествия
В Липецкой области открылся осенне-зимний сезон охоты на пушных животных
Общество
Ельчанин решил купить телефон через Telegram и нарвался на мошенников
Происшествия
Ограбление у пивбара записала камера наблюдения
Происшествия
В Липецкой области всадник попал под грузовик
Происшествия
Читать все
В России
46
32 минуты назад

В РФ хотят увеличить максимальный размер пособия по безработице

Депутаты Госдумы от КПРФ и сенатор Айрат Гибатдинов направили обращение премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой увеличить размер пособия по безработице до размера прожиточного минимума. В данный момент максимальная величина пособия по безработице составляет 12 792 рубля.

Группа депутатов Госдумы от КПРФ и сенатор Айрат Гибатдинов попросили премьер-министра РФ Михаила Мишустина увеличить максимальную величину пособия по безработице до размера прожиточного минимума — 19329 рублей, — передает РИА Новости со ссылкой на копию обращения парламентариев.

«Просим Вас сообщить позицию правительства Российской Федерации относительно увеличения максимальной величины пособия по безработице до размера прожиточного минимума для трудоспособного населения — 19 329 рублей и индексации минимальной величины пособия в соответствии с изменением базового индекса потребительских цен», — отмечается в документе.

В обращении парламентарии также отметили, что на 2025 год размер максимальной величины пособия по безработице для безработных граждан составляет 12792 рубля, а размер минимальной величины пособия по безработице составляет 1500 рублей.

«Указанные суммы денежных средств в условиях инфляции и ухудшения экономической ситуации не позволяют гражданину, который вынужденно стал безработным, существовать в условиях растущего уровня цен, в том числе, на товары первой необходимости», — отметили авторы документа.

Сенатор Гибатдинов напомнил, что, по данным Росстата, уровень безработицы снизился до 2.1% в августе 2025 года. При этом, отметил он, «с учётом скрытой безработицы и высокой закредитованности населения» многие граждане, потерявшие работу, рискуют оказаться за чертой бедности.

«На наш взгляд, государственная поддержка должна реально обеспечивать базовые потребности человека, а не быть формальной мерой», -— резюмировал политик.
пособия
выплаты
безработица
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить