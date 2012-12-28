Космонавт Иван Вагнер опубликовал снимок Липецка с орбиты и рассказал о заповедниках региона
Суд продлил арест на счета и имущество жены и матери депутата областного Совета Анатолия Емельянова
В России
46
32 минуты назад
В РФ хотят увеличить максимальный размер пособия по безработице
Депутаты Госдумы от КПРФ и сенатор Айрат Гибатдинов направили обращение премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой увеличить размер пособия по безработице до размера прожиточного минимума. В данный момент максимальная величина пособия по безработице составляет 12 792 рубля.
«Просим Вас сообщить позицию правительства Российской Федерации относительно увеличения максимальной величины пособия по безработице до размера прожиточного минимума для трудоспособного населения — 19 329 рублей и индексации минимальной величины пособия в соответствии с изменением базового индекса потребительских цен», — отмечается в документе.
В обращении парламентарии также отметили, что на 2025 год размер максимальной величины пособия по безработице для безработных граждан составляет 12792 рубля, а размер минимальной величины пособия по безработице составляет 1500 рублей.
«Указанные суммы денежных средств в условиях инфляции и ухудшения экономической ситуации не позволяют гражданину, который вынужденно стал безработным, существовать в условиях растущего уровня цен, в том числе, на товары первой необходимости», — отметили авторы документа.
Сенатор Гибатдинов напомнил, что, по данным Росстата, уровень безработицы снизился до 2.1% в августе 2025 года. При этом, отметил он, «с учётом скрытой безработицы и высокой закредитованности населения» многие граждане, потерявшие работу, рискуют оказаться за чертой бедности.
«На наш взгляд, государственная поддержка должна реально обеспечивать базовые потребности человека, а не быть формальной мерой», -— резюмировал политик.
0
0
0
0
0
Комментарии