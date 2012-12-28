Космонавт Иван Вагнер опубликовал снимок Липецка с орбиты и рассказал о заповедниках региона
В ноябре сместится дата выплат ряда пособий
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, почему в России в ноябре 2025 года изменится график выплат детских пособий и пенсий.
В ноябре 2025 года россиян ждут важные изменения в социальных выплатах. Из-за праздника Дня народного единства и переноса выходных дней ряд пособий будет выплачен раньше, а некоторые пенсионеры получат существенное повышение пенсии.
«Это норма законодательства, в соответствии с которой если праздничный выходной день выпадает на период начисления соответствующих видов пенсии, выплат и пособий, то (выплата) переносится на последний рабочий день, предшествующий установленный дате», — рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Она напомнила, что вскоре гражданам предстоит шестидневная рабочая неделя, — передает RT.
«Она как раз связана с празднованием Дня народного единства. Мы будем в последнюю неделю перед этим работать шесть дней, включая субботу. Думаю, что выплаты будут произведены ещё в пятницу, то есть заблаговременно. А потом мы будем три дня отдыхать», — отметила Бессараб.
Перенос выходных выглядит так: 1 ноября — рабочий день, а 3 ноября — выходной, поэтому социальные выплаты придут досрочно, 1 ноября, чтобы граждане могли подготовиться к праздникам.
Выплата детских пособий обычно производится до 10-го числа каждого месяца, но в ноябре деньги придут раньше.
1 ноября перечислят досрочное единое пособие, выплаты на первого ребенка до трех лет, пособия по уходу за ребенком до 1,5 года для неработающих, пособия на ребенка военнослужащего до трех лет и единое пособие беременным. Обычно эти выплаты приходят 3-го числа, но в ноябре 3-е число — выходной.
5 ноября начислят ежемесячное пособие из материнского капитала, а 7 ноября работающие родители детей до 1,5 года также получат выплаты раньше срока. Перевод денег может занять весь день.
В ноябре россияне получают социальные выплаты за предыдущий месяц — октябрь.
Пенсии выплачиваются с 3-го по 25-е число каждого месяца. Точная дата зависит от региона и способа получения.
В праздничные дни график пенсий меняется, чтобы пенсионеры не столкнулись с задержкой выплат из-за нерабочих дней. Если стандартная дата выплаты выпадает на праздник или выходной, пенсия выплачивается досрочно — обычно в последний рабочий день перед праздниками.
В ноябре пенсии повысят гражданам, которые в октябре достигли 80 лет. С начала 2025 года базовая часть выплаты составляет 8907 рублей, после повышения — 17 815 рублей.
