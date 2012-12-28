Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Космонавт Иван Вагнер опубликовал снимок Липецка с орбиты и рассказал о заповедниках региона
Общество
Женщина перевернулась на «Ниссане» — машина загорелась
Происшествия
41-летний мужчина поймал шесть краснокнижных рыб
Происшествия
Красный уровень объявлен в Липецке и пяти районах
Происшествия
18-летняя девушка врезалась на автомобиле в дерево: вместе с пассажиром ее госпитализировали
Происшествия
Чиновников липецкой мэрии будут премировать раз в квартал
Общество
Без горячей воды и отопления живут липчане после провала в кипяток автомобиля
Общество
В Липецке соседи судились из-за собаки
Общество
24-летняя девушка устроила себе богатую жизнь за счет ничего не подозревавшего соседа
Происшествия
Из-за сокращения рейсов 343-го маршрута в школе Дачного стали меньше перемены
Общество
Читать все
24-летняя девушка устроила себе богатую жизнь за счет ничего не подозревавшего соседа
Происшествия
Ничего святого: ельчанин обокрал мать
Происшествия
В трех электронных аукционах выявили крупный картельный сговор
Общество
Ельчанин решил купить телефон через Telegram и нарвался на мошенников
Происшествия
Суд продлил арест на счета и имущество жены и матери депутата областного Совета Анатолия Емельянова
Происшествия
В качестве жеста доброй воли на улице Крайней заасфальтировали залатанную кирпичами яму
Общество
Под видом замены домофона пенсионерку обманули более чем на 2,3 миллиона рублей
Происшествия
В Липецкой области открылся осенне-зимний сезон охоты на пушных животных
Общество
В Липецкой области всадник попал под грузовик
Происшествия
Воздушная тревога продолжалась до шести утра
Происшествия
Читать все
В России
45
сегодня, 10:00

В комитете Госдумы по охране здоровья поддержали внесение изменений в закон об ОМС

Речь идет о поправках, согласно которым полис ОМС можно будет выдавать только тем трудовым мигрантам, которые имеют пятилетний страховой стаж.

Депутаты Госдумы из комитета по охране здоровья рекомендовали принять в первом чтении законопроект, который предлагает внести некоторые изменения в закон об обязательном медицинском страховании, в частности, выдавать полис ОМС только тем трудовым мигрантам, которые имеют пятилетний страховой стаж, — рассказал глава комитета Сергей Леонов.

Соответствующий документ был внесен на рассмотрение Госдумы правительством РФ 29 сентября.

«Комитет по охране здоровья рекомендует Госдуме принять в первом чтении данный проект закона на своем заседании», — сказал Леонов.

Парламентарий отметил, что, согласно документу, предлагается выдавать полис ОМС трудовым мигрантам только в случае, если они легально трудятся в России и накопили пять лет страхового стажа, вместо трех, как сейчас. По его словам, это изменение станет одним из важнейших элементов донастройки миграционной политики, — передает РИА Новости.

Леонов добавил, что другим изменением предлагается дать право главам субъектов РФ исключать из системы ОМС страховые организации и передавать их полномочия территориальным фондам ОМС.

«Подобная возможность станет дополнительным стимулом для действующих страховых компаний лучше исполнять свои обязательства перед застрахованными гражданами, так как в любой момент губернатор сможет принять решение о передачи их полномочий территориальному фонду ОМС. Уверен, что такое нововведение позволит повысить эффективность и прозрачность системы ОМС», — подчеркнул он.

Законопроектом также предлагается закрепить особенности порядка финансового обеспечения оказания медицинской помощи застрахованным лицам, проживающим на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, в числе прочего в части установления размера коэффициента дифференциации, используемого для расчета тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения, определения численности застрахованных лиц, в том числе неработающих, установления коэффициента дифференциации, необходимого для расчета субвенции.

Кроме того, согласно тексту законопроекта, Соцфонд РФ будет обязан оперативно — не позднее следующего дня — информировать фонд ОМС об изменениях в статусе «работающий» или «неработающий» у трудовых мигрантов, а также о достижении страхового стажа не менее пяти лет, исчисляемого в соответствии с законодательством о страховых пенсиях. Отмечается, что это не касается высококвалифицированных специалистов, основанием для уведомления об изменении статуса станут данные о начале или окончании трудовых отношений.
ОМС
здоровье
полис
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить