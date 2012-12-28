Липецкая вечЁрка: пять смертей за три дня, временный гендиректор Хладокомбината, и где не включили отопление
Стропальщика насмерть придавило металлической рамой: крановщик получил полтора года условно
18-летняя девушка врезалась на автомобиле в дерево: вместе с пассажиром ее госпитализировали
Космонавт Иван Вагнер опубликовал снимок Липецка с орбиты и рассказал о заповедниках региона
Лекарства в России подорожали за год на 14%
Средняя стоимость упаковки лекарственных препаратов в России в январе–августе 2025 года выросла на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 375–416 рублей, следует из данных DSM Group и RNC Pharma.
На фоне подорожания россияне стали чаще экономить на лекарства, покупая более крупные упаковки и переходя в онлайн-каналы, где можно найти наиболее выгодные предложения. В «Мегаптеке.ру» продажи через интернет выросли за восемь месяцев 2025 года на 43% в натуральном выражении и на 47% — в денежном, рассказал ее гендиректор Дмитрий Чирков. В «Здравсити» рост составил 1,5 раза, но средний чек при этом снизился на 12%, до 1699 рублей, отметил руководитель отдела электронной коммерции компании Александр Тюкин.
Увеличение стоимости связано с ростом операционных расходов аптек, производителей и дистрибьюторов, включая логистику и энергозатраты. Также на увеличение издержек влияет дорожающие энергоносители, сказал исполнительный директор RNC Pharma Николай Беспалов. Почти вся внутристрановая логистика завязана на автотранспорте, поэтому рост цен на дизель и бензин приводит к росту издержек и необходимости индексировать цены на лекарства, отметил он.
