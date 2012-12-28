Лекарства в России подорожали за год на 14%

Средняя стоимость упаковки лекарственных препаратов в России в январе–августе 2025 года выросла на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 375–416 рублей, следует из данных DSM Group и RNC Pharma.



