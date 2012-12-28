Липецкая вечЁрка: пять смертей за три дня, временный гендиректор Хладокомбината, и где не включили отопление
Стропальщика насмерть придавило металлической рамой: крановщик получил полтора года условно
18-летняя девушка врезалась на автомобиле в дерево: вместе с пассажиром ее госпитализировали
Космонавт Иван Вагнер опубликовал снимок Липецка с орбиты и рассказал о заповедниках региона
В РФ предложили расширить налоговый вычет за спорт на родителей и супругов
Минфин предложил расширить круг получателей социального вычета за занятие спортом на родителей и супругов. Такая инициатива содержится в сопутствующих проекту бюджета на 2026–2027 годы документах.
Чтобы воспользоваться новым вычетом, потребуется предоставить документы, подтверждающие оплату: договор с организацией, предоставляющей спортивные услуги, а также чек или квитанцию. Как пояснила «Известиям», президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина, начиная с 2024 года будет достаточно получить справку из фитнес-клуба, подтверждающую факт оказания физкультурно-оздоровительных услуг.
«Кроме того, вычет не будет зависеть от трудового статуса членов семьи. Им смогут воспользоваться и работающие, и незанятые родители или супруги, если расходы за них оплатил родственник из собственных средств. Главное — чтобы клуб входил в официальный перечень организаций, оказывающих физкультурно-оздоровительные услуги, утвержденный Минспортом», — добавила Елена Силина.
Мера, предложенная Минфином, выглядит перспективно, уверен программный директор факультета гостеприимства и индустрии спорта Президентской академии Кирилл Яковлев. Он добавил: для максимального эффекта следует увеличить максимальный размер вычета — с текущих 150 тыс. рублей до более существенной суммы.
