В РФ предложили расширить налоговый вычет за спорт на родителей и супругов

Минфин предложил расширить круг получателей социального вычета за занятие спортом на родителей и супругов. Такая инициатива содержится в сопутствующих проекту бюджета на 2026–2027 годы документах.

