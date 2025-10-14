Липецкая вечЁрка: пять смертей за три дня, временный гендиректор Хладокомбината, и где не включили отопление
Стропальщика насмерть придавило металлической рамой: крановщик получил полтора года условно
18-летняя девушка врезалась на автомобиле в дерево: вместе с пассажиром ее госпитализировали
Космонавт Иван Вагнер опубликовал снимок Липецка с орбиты и рассказал о заповедниках региона
Врач назвал ошибкой прием таблеток в неправильное время
Доктор общей практики и телеведущий Александр Мясников определил главную ошибку в процессе приёма лекарственных препаратов.
«Самая большая ошибка — это принимать неправильные таблетки в неправильное время не в той дозе. Тут очень важно найти врача, который вам все это расскажет, который умеет не только прописывать таблетки, но и отменять их», — заявил доктор.
По его словам, грамотный специалист также не должен назначать сразу много лекарств, потому что это может быть опасно для жизни, — пишет Lenta.ru.
«Когда я работал в Институте кардиологии, я делал обходы, смотрел назначения. У человека — 16 назначений, 16! Я открывал — 16 таблеток. Я давал их ординатору, говорил: «Так, разберись с лечением, потом придешь мне покажешь». Человек не может пить 16 таблеток, ну не может», — высказался он.
