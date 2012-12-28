Липецкая вечЁрка: пять смертей за три дня, временный гендиректор Хладокомбината, и где не включили отопление
Стропальщика насмерть придавило металлической рамой: крановщик получил полтора года условно
Женщина получила травму при обрезке малины: работодатель выплатит ей 58,2 тысячи рублей
18-летняя девушка врезалась на автомобиле в дерево: вместе с пассажиром ее госпитализировали
С жительницы Пермского края взыскали 680 тысяч рублей, которые липецкая пенсионерка перевела мошенникам
В России
1 минуту назад
Семейную налоговую выплату в 2026 году получат свыше 7 млн родителей
Размер выплаты составит 7% из 13% налога на доходы физических лиц (НДФЛ), уплаченного получателем.
«На эти цели в 2026 году предусмотрено порядка 119 миллиардов рублей. В семьях, которые получат дополнительную помощь, воспитываются порядка 11 миллионов детей», — сказал он на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Перерасчет налога на доходы физических лиц будет проходить по ставке шесть процентов, — отметил министр. Его смогут получить в том случае, если у родителей двое и более детей среднедушевой доход в семье меньше 1,5 регионального прожиточного минимума; имущество соответствует установленным критериям; у потенциального получателя нет долгов по алиментам, — передает РИА Новости.
Как уточнили в пресс-службе министерства, выплату будут направлять ежегодно. Заявление на нее можно будет подать после завершения периода сбора налоговой отчетности в электронном виде через портал «Госуслуги» либо лично в отделении Соцфонда (или в МФЦ).
Кроме того, Котяков рассказал о выделенных средствах на материнский капитал. Размер помощи проиндексируют на 6,8% — до 737 тысяч рублей на первого ребенка. А если семья ее хочет получить сразу на второго ребенка, то размер составит более 974 тысяч рублей. На это в бюджете выделили почти 567 миллиардов рублей, — добавил министр.
Комментарии